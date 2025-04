Nos repartimos como ladrones el botín de aquellos días sin noche, de aquellas noches sin días, de aquella semana sin flores ni cera, sin plata y sin música. La recuerdo como un agujero en el tiempo, como un túnel sin tren expreso, como el ojo de un maniquí. Fui de Sabina a Borges. Y entre esos dos polos tan opuestos traté de buscarle sentido a lo perdido, a que se nos hubieran caído la Paz, la Estrella, las Esperanzas y el Dulce Nombre para que nunca una semana se hubiera envenenado con un almíbar tan agria y vinagrera. Fueron días tan vacíos como una fiesta sin discos, tan extraños como dos parricidas en el paraíso, tan incomprensibles como un año sin fechas. Y así estuve yo, sin ti. Dormido al mediodía, insomne al alba, con un río sin risa, con un puente sin brisa, con la urgencia colgada de la percha, mohosa, triste, perdida, ahogándose en la insoportable condena de aquella semana sin prisas. Fue como una cárcel sin patio, como una torre sin altura, como un reloj sin horas, como un álgebra sin ángulos. Se nos tragó el husillo la plata de los clarines y saxofones, el pellejo de los tambores, la filigrana aérea de Abel Moreno, la dinamita musical de Font de Anta. Fue como si Petrella hubiese puesto en las manos indecorosas de un reguetonero la partitura de Ione. Los tacones en flor se desmocharon, las mantillas fueron epitafios sin cruces, los lirios no tuvieron calvarios y todo tuvo tan escaso sentido que un loco estaba cuerdo en mitad de aquel torbellino de ausencias y contradicciones.

Y sentí tu falta en las palabras de Borges: «Habré de levantar la vasta vida/que aún ahora es tu espejo: cada mañana habré de reconstruirla». Y con la melancolía de su música cosida al oído del alma, le escuchaba a Sabina regar las flores del mal de aquellos días, «más triste que un torero/ al otro lado del telón de acero». Y así estuve yo, sin ti. Como un explorador sin selva, como un camino sin destino, como un naranjo con bellotas, como un granado preñado de nueces. Todo fue como un laberinto donde se encontraban deseos y frustraciones, donde chocaban, en las estrechas calles de su sinsentido, lo que era y lo que no pudo ser, una aritmética fatal e inexplicable para los sentidos. Porque somo los que rememoramos de un año a otro, de un brillo de palio a una golondrina buscando sitio en un balcón. Y ese árbol lleva dos años sin dar frutos, sin dar flores que granen en la lógica del tiempo, que fundamentan nuestras identidades y le de cordura a la existencia. Sumamos demasiadas muertes y dos resurrecciones menos. Eso no hay cuerpo que lo aguante ni cabeza que no se resienta de tanto vértigo. Llevamos dos años en el Hades, harto de la barca de Caronte, hasta la corcha de tan macabra naviera. Y nos hace falta, como un fino cristal al vino bueno, que el orden se restablezca y que la primavera venga con la resurrección en una mano y en la otra la palma real de la victoria.

Nos dijeron que la Semana Santa va por dentro. Como las torrijas. Y por fuera, señores, por fuera va y tiene todo su sentido. Porque una cola para ver santos se hace cualquier día. Una introspección en el misterio de la trascendencia no tiene un tiempo ritual para ejercitarlo. Pero lo que nos faltó, lo que no tenemos desde hace dos años, no hay metadona que suavice el navajazo de su dolor. Y es tan importante como lo demás. Porque en la comunión del tiempo ritual nos encontramos, en las bullas nos identificamos, en el roce nos sentimos, en las calles nos abrazamos, en las esperas socializamos y en las emociones empatizamos con los arcanos espirituales que habitan nuestra memoria. Nos faltó lo que vuelve niño al hombre y al niño le va cimentando el suelo de su mañana. Nos faltó la vida. La calle. El himno de la alegría. La consagración de la primavera. La resolución del misterio. El triunfo de la vida sobre la canina coronada. Y todo eso me hizo sentir el borde del abismo sin ti. «Como un santo sin paraíso, vacío como una isla sin robinson, febril como la carta de amor de un preso, vencido como un viejo que pierde al tute». Entre Sabina y Borges, a sorbos largos y bravos, pasé este tiempo sin tiempo, aquella semana que no fue ni santa y en la que el miedo a no ser nos momificó. Así estuve yo, sin ti…