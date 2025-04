CUANDO el calendario aprieta y faltan pocos días para una nueva Semana Santa, el sevillano experimenta una especie de mutación que se repite cada año y que le lleva a querer adelantar los tiempos de las cosas. Aquí se podría aplicar perfectamente ese refrán que ... dice que «no por mucho madrugar, amanece más temprano». Es decir, que no por más que queramos irá todo más deprisa que con la cadencia propia de los días. Y eso que luego somos los primeros en dogmatizar que como la víspera no hay nada o esa expresión nuestra de «esto ya se está acabando» que decimos el mismo día que nos imponen la ceniza para iniciar la Cuaresma.

La ansiedad del cofrade no conoce límites. Es esa misma que nos lleva a ir el primer día al reparto de papeletas de sitio, no vaya a ser que se acaben –pensarán algunos–, aunque que todavía no ha llegado la primera cofradía que ponga tope a los nazarenos. Es, también, ese mismo ansia que lleva a las priostías a montar los pasos con tanta antelación que uno no sabe ya si lo hacen por previsión o por colgarse la medalla de ser los primeros de la Semana Santa. Igual ocurre con las igualás de costaleros que se mezclan con el final de la Navidad o con quienes se van dos o tres horas antes para coger sitio para la función principal o para el concierto de turno con la banda de moda. ¿Qué será lo próximo? ¿Suspender una estación de penitencia por lluvia casi un día antes? Ah, no. Que eso también lo hemos vivido ya.

Y hablando del tiempo (del atmosférico), estos días empezamos a vivir el culmen de la ansiedad cofrade con esa necesidad imperiosa de martirizarnos con la posibilidad de que llueva en Semana Santa. A los meteorólogos les toca soportar la cascada de mensajes que les dedican en redes sociales con la pregunta del millón. ¿Sabe si va a llover el Martes Santo a las 16.07 de la tarde en la calle Luis Montoto? Oiga, que son profesionales de la ciencia y no tienen en su despacho una bola de cristal para adivinar el futuro. Calma, que es imposible saber a día de hoy lo que va a pasar y tampoco merece la pena empezar a sufrir por algo que no depende de nosotros. Antiguamente, los cofrades se levantaban por la mañana, miraban al cielo, y a partir de ahí ya se veía lo que podía pasar. Y éramos felices dejando las cosas para su debido momento. Lo bueno y también lo menos bueno. Paciencia y tranquilidad, que será lo que Dios quiera. Menos ansiedad, señores, y más incienso para perfumar las mentes de quienes viven sin vivir en ellos. Qué hartura de jartibles que no le dan tiempo a los tiempos.