María Santísima de la Victoria Coronada, alias Las Cigarreras, estrena este Jueves Santo recorrido desde Los Terceros y, en original interpretación de la recomendación (¿norma?) que invita a regresar «por el camino más corto», hará honor a su popular apelativo procesionando por delante del Rectorado, ... su sede desde comienzos del siglo XX hasta los años sesenta. En los felices veinte, tres decenios antes de su definitivo cambio de uso, la Real Fábrica donde voluptuosas cármenes envolvían los puros para ensoñación de viajeros románticos ya estaba en franca decadencia. La creación de Tabacalera SA motivó su última mudanza, al barrio de Los Remedios, donde ya no se fabrica nada porque la empresa estatal quedó deslocalizada y su sucesora tras la privatización y fusión con la francesa Seita, Altadis, es hoy una hermana pobre de la Imperial Tobacco Group PLC británica.

Varias crisis después, muchas de las-familias-del-barrio-de-toda-la-vida no tienen ni para tabaco, justamente, condición que comparten con algunos apellidos que ilustraban antaño a dos de las hermandades con más rancio abolengo (tela de rancio, sí, el abolengo empieza a ser discutible) del Jueves Santo: la Quinta Angustia y el Valle, adoratrices a la fuerza de la sopita de Avecrem para cenar. El cofrade más célebre de Los Remedios, Silvio Fernández Melgarejo, tiene calle a su nombre a la vera de donde vivió pero, personaje cuajadito de paradojas, se olvidó de La Victoria en 'Rezaré', su genial saeta rockera: «Rezaré, ante ti / porque eres madre universal / y ahora y siempre, Amargura, / te rezaré. / Tu Merced es mi Estrella / Patrocinio del mío existir / en tu Regla, eres norte / del mío Sur. / Yo te amo, te amo tanto, / Esperanza del Amor, / Macarena de Triana / eres tú / Rezaré ante vos / porque al verbo diste Encarnación / yo pronuncio, tu Dulce Nombre / de la O».

Si Sevilla se hubiera contemplado alguna vez con menos envaramiento, Silvio (fallecido en 2001) habría sido un pregonero incomparable de su Semana Santa. Su agudeza, que se sublimaba cuando alcanzaba el punto exacto de chispa inducida por el trago, habría elevado el acto del Domingo de Pasión hasta una cima poética himaláyica. Hubiese valido la pena correr el riesgo.

La Semana Santa ha evolucionado desde que José María Pemán la pregonó por primera vez un 22 de marzo de 1942. Hasta 2019 no lo sucedió una mujer, Charo Padilla, y todavía hoy no se ha ensayado el pregón colectivo como el que podría regalar a Antonio Garrido con su troupe de 'El palermasso'. No es concebible mayor exaltación de la inteligencia que el reírse de uno mismo, la autodérision que practicaban los bohemios («la bohemia es París… Francia pura», le dijo Silvio a Jesús Quintero) y que coloca al capillita ante los espejos de su particular Callejón del Gato mediante esos «golpes de humor cofrade» que arañan sin herir, que provocan risa sin zaherir y que quitan gravedad a un mundillo, a una ciudad, especialista en solemnizar cualquier banalidad.