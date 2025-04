al Patrocinio hoy Viernes Santo sigue llegando el aroma del naranjo que envía sus últimos olores al Cachorro desde la Vega de Triana. En el día grande de la Semana Santa del barrio también hay otro olor antiguo a guiso. A bacalao con tomate, a ... garbanzos, a espinacas... Y como nota final el aroma del ajonjolí y de la miel, de la matalahúva y la canela de los dulces hechos en casa. El Roma hoy Viernes Santo también huele a primavera. En los alrededores del Coliseo hay mirto. En los arriates que siguen el curso del Tíber crecen las rosas. Pero sobre todo en el día más importante de la Semana Santa romana el olor que más se cuela en las calles es el de los templos abiertos, una mezcla de humedad, incienso y algunas notas de lavanda. Triana celebra hoy su día grande. Roma también. Con una diferencia. En Triana el Cachorro abre el cortejo con el que el barrio se despide de la Semana Santa; primero un Cristo expirante y después un Nazareno. El orden de los factores no altera el relato. En Roma hoy no es ni día de fiesta sino el inicio de un fin de semana largo porque el lunes de Pascua no se trabaja. Por las chimeneas de las trattorias se reparten por el aire olores de masa horneada. Por la noche el Coliseo acoge el gran acto púbico de la Pasión, el rezo del Viacrucis con una cruz de madera.

Pero en ese anfiteatro donde tantos cristianos recibieron martirio, en el obelisco del circo en el que crucificaron boca abajo a San Pedro y que ahora permanece en el centro de la plaza del Vaticano hoy se percibe un temblor en las piedras. En menos de un mes llega a Roma el Cachorro. Hoy en Triana, mañana en el Coliseo. La representación más clara de la muerte y resurrección del Señor llega 21 siglos después al centro de la cristiandad. Y Roma se prepara, haciendo del Tíber un Guadalquivir y de la Vía Claudia una calle Castilla. Hoy en Triana y mañana en Roma para hacer realidad ese grito de Peinado Merchante cuando pregonó la Semana Santa: ¡Cachorro del Universo! A la memoria de Rosco, que cuidará de su Cristo en el viaje.

