La salita es un hervidero, un borboteo incesante de excitación e ilusión removidas en el puchero de una herencia familiar con los ingredientes esenciales en el fondo de la olla: pasión, tradición y fe. Tres eslabones de la cadena de los Larios se arremolinan en ... torno al resultado final de la costura de una capa negra que, en realidad, es todo un símbolo que va mucho más allá del simple tejido. Ese dobladillo que Mariló se afana en rematar arrodillada a los pies de su hija es el icono del inmenso amor que se transmite una generación tras otra alrededor de una devoción. Es otra manera de rezar de Sevilla. El fervor sostiene los muros de este piso militar de Almirante Topete y va a provocar en unos días que, a sus catorce años, Candela se estrene como nazarena del Señor Cautivo, ampliando una interminable cadena de luces de cirios blancos.

Toda la liturgia se completa en pleno embeleso alrededor de la chica, que explica a sus primos Hugo y Leo que ellos serán los dueños de las primeras medallas que reparta. Ahí está su madre ultimando el pespunte de sangre. Y su padre, Rafa, sujetando el antifaz y, a la vez, el pálpito disparado y orgulloso de un corazón que recuerda el fulgor de su Estrella y siente, por más que no lo parezca, tanto como calla. A su lado, aunque pueda pensar que es un déjà vu, su padre, Juan, pasándole el brazo sobre el hombro para susurrarle las gracias que no tuvo tiempo de darle en aquel hospital. Y ahí está, junto al sofá, su abuelo Manolo, ansioso por llevarla de la mano a la iglesia como ha venido haciéndolo Palmera arriba hasta el Villamarín. Y su abuela Conchi, dichosa y emocionada mirando a la niña de sus ojos, en cuya crianza ha derramado tantas horas de dicha. Y su otra abuela, Ani, aunque no la vean; está cosiendo una estampa de la Macarena en el interior de la túnica con hilvanes que proceden del mismo cielo para que su única nieta no se olvide ni de ella ni de cómo la Esperanza amadrinó a Santa Genoveva en los albores de este prodigio penitente de todo el Tiro de Línea. Como su tía Inma guio sus pasos iniciales en la cofradía siendo poco más que una bebé vestida de monaguilla. Apoyada en el marco de la puerta, conmovida, la maestra observa a su sobrina y ahijada completando el proceso circular de retorno a las raíces. Se acuerda de la ilusión que siempre le hizo que esto ocurriera desde aquella primera vez en que renunció a su sitio en el cortejo para acompañar a la pequeña. Y confirma una verdad inalterable por más que pasen siglos y haya que atravesar pasos a nivel con barrera: a Dios no sólo se va, a Dios también se vuelve. El trayecto se termina haciendo aunque se lleven las manos atadas, porque los pies van dentro del pecho.