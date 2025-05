Es un corazón pequeño pero fuerte, que suena rotundo y rápido como un vencejo de primavera sevillana. Cada segundo bombea vida desde el vientre de su madre, creciendo a una velocidad apabullante que deja sorprendidos a sus padres. Ya se le adivinan los pies y ... las manos en unas extremidades diminutas que destilan amor en cada célula y que fraguan un deseado milagro que verá la luz del mundo el próximo otoño.

Llegará y crecerá en nuestras familias, y mamará desde pequeño el amor por Sevilla y su Semana Santa, porque pienso robárselo a sus padres para que de mis manos conozca por qué, gracias a la Expiración de Cristo y a su Buena Muerte, vive en la ciudad donde la Esperanza es más que un grito.

Quiero llevarlo a pasear, y descubrir la oración en los conventos, el silencio de un via crucis en Santa Cruz y el olor del azahar en Triana. Un Cristo roto en una esquina, el sabor de una torrija en La Campana y la imagen de un capirote colgando en un escaparate en la calle Alcaicería. Quiero contarle que hubo unos años en los que la enfermedad nos dejó huérfanos del Señor en las calles de la ciudad, y que quizás gracias a ello la necesidad de encontrarnos con Dios hizo reverdecer la Fe en nuestro corazón y en nuestras miradas.

Y con el tiempo, quiero llevármelo en brazos a ver la Estrella, una de las devociones de su abuelo el Domingo de Ramos, y a sus primos en San Roque. Al Museo el Lunes Santo, para que se pierda en los ojos de mi Virgen de las Aguas y que su prima primero, y su tío Miguel después, le den un caramelo escondido entre los pliegues de la capa.

Quiero llevarlo a ver a su madre, y a su otro abuelo y a sus tíos, bajo el ruán y el esparto de la túnica de Los Estudiantes buscando la sombra en un caluroso Martes Santo. Y quiero, si su padre me lo deja, enseñarle cómo cruza el puente el Tres Caídas desde el balcón de casa, ver al Cachorro en la puerta y celebrar el Domingo de Resurrección por la tarde en la Maestranza.

Quiero verlo crecer, convertirse en un joven comprometido y en un adulto noble que, aunque tropiece, sienta que el Gran Poder de Dios lo acompaña en cada paso. Y aunque quiera volar, no quiero dejarlo solo por si se siente sediento y le tengo que arrimar el Agua de la Vida de María.

Querido sobrino, no has nacido aún pero ya vives, y que nada ni nadie venga a decirme que podrías no llegar a ver a Dios por cualquier causa. Malditos sean aquellos que matan a niños como tú por el egoísmo de una individualidad mal entendida.

No tardes, anda, que quiero cumplir estos deseos contigo. Rezaré por ti esta Semana Santa para que la Esperanza te proteja. Un beso.