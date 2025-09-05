Zoido propondrá en el Parlamento Europeo aranceles para el arte sacro asiático

Presentación de la exposición 'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa' en el Ayuntamiento

El eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha anunciado este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla que propondrá en el Parlamento Europeo la creación de una Denominación de Origen Protegida para el arte sacro, así como la creación de aranceles para los productos y copias que llegan desde Asia. Esto lo ha hecho durante la presentación de la exposición 'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa', que se celebrará en el Parlamento Europeo del 22 al 26 de septiembre.

Durante su intervención en el Salón Colón del Consistorio, Zoido ha señalado que «hay que hacer llegar a los responsables la idea de que para negociar con los países, sobre todo asiáticos, hay que cumplir unas reglas y hay que jugar con las mismas cartas».

Además, el que fuera exalcalde de Sevilla ha añadido que «si hay aranceles para unas cosas, tiene que haberlos para otras, porque no se puede competir en condiciones de desigualdad, sino con las mismas cartas.

En ese sentido, Zoido ha adelantado que «habrá reuniones dentro del marco político para «que se respete la creatividad en el arte sacro».