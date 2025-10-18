Suscríbete a
+Pasión

dos hermanas

La Virgen de Valme saldrá este domingo en romería en su carreta amarilla y blanca

Dos Hermanas vive una intensa jornada de vísperas con la veneración de los fieles como acto principal

Las hermandades de Dos Hermanas viven de forma especial la romería de Valme

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Últimos retoques a las carretas del cortejo de la romería de Valme
Últimos retoques a las carretas del cortejo de la romería de Valme V.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Si hay una festividad que une a los nazarenos y en la que la gran ciudad en la que se ha convertido Dos Hermanas se torna pueblo esa es la romería de Valme, que se celebra cada tercer domingo de octubre, esto es mañana ... día 20.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app