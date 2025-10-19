La Virgen de Valme resplandece en su romería

Muy temprano ha comenzado Dos Hermanas la jornada, la del tercer domingo de octubre, la de su romería, la de la romería de Valme.

Misa de romeros en la parroquia de Santa María Magdalena a las 6 horas, presidida por el director espiritual ... de la hermandad, Manuel Sánchez de Heredia y cantada por el coro. Y al término, nervios, emoción, recuerdos contemplando a la Virgen antes de ser trasladada a su carreta.

Minuto antes, María Luisa Díaz, su camarera, la retocaba con su habitual celo y cariño especial, y la miraba, en silencio y profundo sentimiento, como lleva años haciendo.

Repique de campanas, aplausos e himnos para subir a la Virgen en su carreta, con un intenso perfume a nardos.

Y comenzaba el camino con la hermana mayor al frente, Isabel María Caballero, arropada por su junta de gobierno y autoridades: el alcalde de la localidad, Paco Rodríguez, y parte de la Corporación; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el teniente coronel Jefe del Batallón de Transmisiones III/22 , Vicente Rodríguez Polvillo; el comisario de Policía Nacional, José Luis Valverde; el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Montequinto; y el intendente de Policía Local, Francisco Monge, entre otros.

La multitud de fieles, muchísimas vestidas de flamenca, caminaba ante la carreta de la Virgen, de color amarilla y blanca, tono que era el preferido de Juan Gómez Justiniano, un gran devoto de Valme que vivió su última romería en 2024. En la esquina de Melliza, las hermanas Tere y Charo Justiniano con sus familias, cuyo abuelo diseñó la carrera de ls Virgen, y también Juanita Jiménez en su balcón con su inseparable hija Fátima.

Y en la calle Botica, canto de la salve del Coro, varias petaladas y una especial, con tonos verdes y blancos en la Peña bética. Manolo Moreno, hermano mayor de la Coronación, con su sombrero miraba emocionado a su Virgen en el año en el que faltaba su hermana Carmela, pero rodeado de hijos y nietos.

La Virgen emprendió el camino por la carretera vieja pasadas las 10 horas y pronto llegará a la Ermita de Cuarto.