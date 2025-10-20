Suscríbete a
La Virgen del Sagrado Corazón de los jesuitas de Sevilla, la imagen de juventud de Enrique Pérez Comendador

El escultor realizó esta talla en 1917 y su altar se encuentra al lado de la capilla donde se encuentran los restos del Padre Tarín

Continuando con el redescubrimiento de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, futura sede canónica de la hermandad de los Javieres, hay que destacar otra imagen de la Virgen que se venera en el templo que perteneciera primitivamente a los ... mínimos y luego, a los jesuitas. Al lado de la capilla donde se encuentran los restos del Padre Tarín, hay una talla de principios del siglo XX de la Virgen del Sagrado Corazón que realizó en su juventud Enrique Pérez Comendador.

