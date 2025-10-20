La Virgen del Sagrado Corazón de los jesuitas de Sevilla, la imagen de juventud de Enrique Pérez Comendador

Continuando con el redescubrimiento de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, futura sede canónica de la hermandad de los Javieres, hay que destacar otra imagen de la Virgen que se venera en el templo que perteneciera primitivamente a los ... mínimos y luego, a los jesuitas. Al lado de la capilla donde se encuentran los restos del Padre Tarín, hay una talla de principios del siglo XX de la Virgen del Sagrado Corazón que realizó en su juventud Enrique Pérez Comendador.

Los jesuitas la encargaron en 1917 y fue tallada cuando el escultor apenas tenía 17 años. Es de talla completa, mira al devoto con la cabeza agachada y ofrece al Niño Jesús mientras que lo sostiene con la mano izquierda y con la derecha parece indicarle al fiel el lugar al que tiene que dirigir su mirada. Según los hermanos de los Javieres, «al igual que otras imágenes, se está analizando por parte de conservadores de arte para su mantenimiento».

Se encuentra en un retablo barroco donde en las hornacinas laterales está San Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga, también de comienzos del siglo XX. Por otra parte, hay que apuntar que Pérez Comendador hace la talla de la Virgen antes de ser discípulo de Joaquín Bilbao y convertirse en un artista de renombre en el panorama nacional.

Entre otras obras de esos años, están el Alfonso X el Sabio del monumento a San Fernando de Sevilla, realizado en 1922; seis años más tarde, hizo el dedicado a la infanta María Luisa en el parque que lleva su nombre. Fue hecho primero en piedra y luego en bronce. El original fue trasladado a Sanlúcar de Barrameda. Tras la Guerra Civil, Pérez Comendador hizo imágenes religiosas como el San Sebastián de Huelva, patrón de la ciudad; el Cristo de la Buena Muerte de Valverde del Camino, o la Virgen de la Esperanza de Cartagena.

El altar de la Virgen del Sagrado Corazón víctor rodríguez

Volviendo a la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder, en la misma nave donde está la Virgen, hay un retablo de plata de Cayetano González que aloja una imagen de la Milagrosa o un altar neoclásico de San Francisco de Paula, antiguo titular del templo, que es una talla con un cuerpo del siglo XX de tela encolada y una cabeza donada por Alberto Ramírez Fito.

Como curiosidad, en el crucero y al lado del retablo donde recibirá culto la Virgen de Gracia y Amparo, hay unas esculturas de barro cocido representando a San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, con una estética cercana a las tallas de Juan Martínez Montañés que se conservan en la iglesia de la Anunciación, antigua Casa Profesa de los jesuitas.