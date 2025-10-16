La Virgen del Rosario de Montesión regresa a San Martín más de una década después

La Virgen del Rosario de Montesión ya se encuentra en la iglesia de San Martín para la celebración de su septenario y función solemne, que dará comienzo el domingo 19 de octubre. La dolorosa de la calle Feria ha sido trasladada en la ... tarde noche de este jueves.

Más de una década después —once años han pasado—, la Virgen del Rosario de Montesión vuelve a la sede canónica de la hermandad de la Lanzada, quizás el lugar más habitual donde la corporación ha celebrado más cultos. Un espacio más amplio que su capilla, capaz de acoger a un mayor número de hermanos y fieles.

Apenas media hora de traslado, en silencio, sin ningún tipo de música, repleto de hermanos, como son este tipo de culto externo que transitó por Feria, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras y plaza de San Martín.

A la entrada, la oración se efectuó primeramente delante de la Virgen del Buen Fin, seguidamente en la capilla sacramenta ante el Cristo de la Lanzada y, finalmente cuando los zancos fueron posados en el presbiterio del retablo mayor en el que esta dolorosa recibirá culto durante los próximos días.