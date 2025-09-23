Virgen de los Reyes conquista el corazón de Europa con un concierto para el recuerdo en Bruselas

La agenda de la jornada cofradiera en Bruselas no terminó este martes con el acto oficial de apertura de la exposición de arte sacro sevillano en el Parlamento Europeo. Al caer la tarde, en la capital belga comenzaron a resonar los instrumentos de viento metal característicos de tantos pasos de Cristo de la Semana Santa hispalense afinando para inundar con sus sones el corazón de Europa.

Ningún español presente en Bruselas —ni mucha gente de otras nacionalidades tampoco— quiso perderse el concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes en la iglesia de Notre Dame des Victoires du Sablon, a unos veinte minutos caminando del Parlamento Europeo. El eurodiputado Juan Ignacio Zoido, principal impulsor de la exposición de arte sacro, realizó la presentación del concierto, elogiando las virtudes de la música procesional, al compositor Manuel Marvizón, allí presente, así como el sacrificio y la entrega generosa, casi anónima, de los músicos de las bandas que tocan detrás de nuestras cofradías

El Sablon, tal y como explicó Zoido, era el lugar perfecto para albergar el recital, puesto que la hermosa iglesia es el templo cofrade por antonomasia de Bruselas, de donde sale la famosa procesión del Ommegang, y también por su huella española, con la presencia en ella de monarcas como Carlos V; por los gremios de artesanos que están representados en sus muros y sus bóvedas; y por la conexión concreta con Sevilla que tiene: Sablon significa Arenal, un antiguo barrio extramuros que ahora es parte del corazón de la ciudad, como ocurría antaño con el barrio hispalense.

Los miembros de Virgen de los Reyes estaban ya dispuestos para tocar en el presbiterio de la iglesia. «No hay nada como escuchar a estos músicos por primera vez», aseguró el europarlamentario popular y exalcalde de Sevilla antes de dar paso al actual primer edil. José Luis Sanz invitó a todos los presentes a visitar la exposición en el Parlamento Europeo y calificó a la formación que estaba a punto de tocar como «la mejor agrupación musical de Sevilla». Una agrupación que agradeció a todos los que han hecho posible esta histórica experiencia de una banda sevillana tocando marchas procesionales en Bruselas.

Recorrido por las últimas dos décadas

El concierto incluyó tanto marchas que ya son auténticos clásicos de la popular formación sevillana, como 'Y al tercer día', 'Caminando van por tientos' o uno de los auténticos emblemas de Virgen de los Reyes, 'Al compás de la Laguna', con sones muy reconocibles por la mayor parte de los asistentes. Tras ellas, otras más recientes y muy esperadas también por los seguidores más acérrimos de la banda, como 'Reina de Reyes', 'A Jesús por María', 'Contigo' o el último gran éxito de la banda, 'El Galileo', cuyo estruendo hizo vibrar incluso las bellas y coloridas vidrieras del templo gótico.

Los ecos del Domingo de Ramos en Molviedro, el Martes Santo por la puerta de Carmona o el Domingo de Pascua en Santa Marina retumbaron por todo el Sablon a la vez que los aplausos del público. No en vano, como Manuel Alés explicó a ABC, la elección de la banda no era casual: se pretendía llevar a Bruselas un tipo de formación musical que allí no es nada habitual, la nacida en Sevilla. El final no pudo ser más redondo: 'Vida' con el detalle de intercalar los compases más icónicos de la 'Oda a la alegría', el himno de Europa. La ovación duró minutos y dio buena cuenta de la buena salud y el reconocimiento de los que actualmente goza todo lo relacionado con la Semana Santa.