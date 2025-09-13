La Virgen de la Presentación del Calvario será retirada del culto para acometerle un TAC

El Calvario, a través de sus medios oficiales, ha comunicado que la Virgen de la Presentación será retirada del culto en la noche del 13 de septiembre, no estará al culto el día 14, festividad de la Exaltación de la Cruz, y regresará el día 15, coincidiendo con la festividad de los Dolores de la Virgen. Esta retirada temporal tiene como objetivo comprobar el estado de conservación de la imagen.

La dolorosa será trasladada a un centro especializado para realizarle un TAC, tal y como fue aprobado en el cabildo de oficiales celebrado el pasado miércoles en las dependencias de la corporación, con el fin de conocer con precisión el estado en que se encuentra la imagen.

La Virgen de la Presentación, titular del Calvario, es una imagen atribuida a Juan de Astorga, datada entre los años 1834 y 1839, una talla no documentada al citado imaginero, pero con un parecido palpable a todas las obras del escultor.

