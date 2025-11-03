Suscríbete a
patrimonio

La Virgen del Patrocinio Gloriosa del Cachorro regresa al culto tras ser restaurada

La imagen está expuesta a la cercanía de los fieles hasta el jueves

La Virgen del Patrocinio Gloriosa
La Virgen del Patrocinio Gloriosa fran santiago
M. J. R. Rechi

Sevilla

La Virgen del Patrocinio Gloriosa del Cachorro regresó a la basílica la tarde del 3 de noviembre, antes del inicio de sus cultos, tras ser restaurada por Laura Pérez y José María Leal, responsables de la conservación de los titulares de esta hermandad.

