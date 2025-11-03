La Virgen del Patrocinio Gloriosa del Cachorro regresa al culto tras ser restaurada

La Virgen del Patrocinio Gloriosa del Cachorro regresó a la basílica la tarde del 3 de noviembre, antes del inicio de sus cultos, tras ser restaurada por Laura Pérez y José María Leal, responsables de la conservación de los titulares de esta hermandad.

La imagen ha sido sometida a un proceso de limpieza y conservación, manteniendo siempre la fidelidad histórica y el respeto iconográfico de la imagen.

La titular del Cachorro, primitiva de la hermandad, ya aparece mencionada en inventarios de los siglos XVII y XVIII, lo que refleja su arraigo histórico y devocional. La imagen porta al Niño Jesús en el brazo izquierdo y un cetro, simbolizando el origen glorioso de la corporación.

La talla podrá ser admirada de cerca por los fieles desde la tarde de este lunes hasta el jueves en la basílica del Cachorro.