elecciones

La Virgen de la Palma del Buen Fin, centro de luz y oración en San Antonio de Padua

La hermandad celebra este fin de semana los cultos de su titular mariana

Los cultos de la Virtgen de la Palma del Buen Fin
Los cultos de la Virtgen de la Palma del Buen Fin
M. J. R. Rechi

Sevilla

Uno de los lugares más destacados para visitar en este último fin de semana de octubre es la iglesia de San Antonio de Padua, donde puede admirarse el colosal montaje instalado por la hermandad del Buen Fin con motivo de los cultos en ... honor a la Virgen de la Palma.

