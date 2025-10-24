La Virgen de la Palma del Buen Fin, centro de luz y oración en San Antonio de Padua

Uno de los lugares más destacados para visitar en este último fin de semana de octubre es la iglesia de San Antonio de Padua, donde puede admirarse el colosal montaje instalado por la hermandad del Buen Fin con motivo de los cultos en ... honor a la Virgen de la Palma.

Uno más de los muchos montajes que la hermandad viene realizando de manera consecutiva desde hace casi dos décadas. Una corporación que apuesta siempre por la excelencia, procurando ofrecer lo mejor al Señor y a la Virgen para engrandecer su devoción y atraer así al fiel a la participación en la Eucaristía.

Una tarea nada fácil, que la hermandad logra en cada culto, haciendo que cada montaje sea distinto, con un mensaje litúrgico bien definido y un cuidado especial en la disposición de cada pieza y cada vela. Todo ello sin perder la personalidad propia, fiel al estilo que caracteriza al Buen Fin.

La Virgen de la Palma es la principal protagonista, colocada en altura y mostrada sin exceso de enseres, enmarcada por un arco que actúa como dosel, que refuerza su presencia, subrayando así su su sacralidad y majestuosidad. La imagen aparece iluminada por dos ángeles lampadarios y rematada por la corona imperial, símbolo de su realeza. María asciende al cielo en cuerpo y alma, donde es recibida por la Santísima Trinidad, que la corona como Reina y Señora de toda la creación.

La candelería está dispuesta con un dibujo perfecto, una de las tareas más arduas de realizar, colocada de forma piramidal con el propósito de intensificar la sensación de divinidad y guiar al devoto hacia el cielo a través de la oración.

Como no puede ser de otra manera, el sagrario ocupa un lugar preferente, acompañado por elementos como el paño blanco, las credencias, las bandejas, el cáliz y las vinajeras. El Santísimo está iluminado por dos faroles. Además, en el caso de la hermandad del Buen Fin, una baranda delimita el área destinada al culto, un detalle característico del siglo XIX que resalta la solemnidad del momento y preserva el espacio sagrado durante la celebración.

A un lado del montaje se sitúa el simpecado de la Virgen, aludiendo a la Concepción Inmaculada de María como máxima demostración de la predilección de Dios hacia Ella. Al otro, la bandera concepcionista que representa el dogma de la Inmaculada Concepción declarado en 1854.