La Virgen de la Esperanza estará un mes en una cámara para la anoxia

El primero de los pasos de la restauración de la Esperanza Macarena tras la retirada al culto de la Virgen el pasado martes es la anoxia, un tratamiento cuya patente única en España está bajo el control de la empresa madrileña Samitech, ... y que tras la aprobación de la autoridad eclesiástica será supervisado en todo momento por Pedro Manzano tras las pertinentes explicaciones ofrecidas tanto por el restaurador como del IAPH, que convencieron sobremanera en el último cabildo general extraordinario de que este era el camino a seguir en este punto. Ahora bien, ¿qué es la anoxia y por qué acude la hermandad a este servicio antes de que Pedro Manzano se ponga frente al misterio del entrecejo de la dolorosa para recuperar éste y otros aspectos relativos a su semblante? ¿Cuántos días se llevará ahora la Esperanza sin ser objeto de culto en la basílica a la que da nombre?

Se conoce como anoxia a la ausencia total de oxígeno en los tejidos del organismo, y es la primera piedra de toque en todo el proceso de restauración al que ya está siendo sometido la Virgen de la Esperanza, al objeto de acabar con los xilófagos que vienen preocupando tanto a Manzano como al IAPH y por ende a la junta de gobierno y a todos los macarenos. Siempre en las dependencias de la hermandad, tal y como ha podido conocer este periódico, la imagen será colocada junto a miembros de la hermandad por los dos responsables de Samitech, Juan Quijano, el presidente de la compañía, y Roberto Fernández, director técnico; que viajan a la capital andaluza y tienen preparada una cámara hermética que está hecha a la medida de la Virgen.

Allí se le eliminará todo el oxígeno de alrededor y la duración de esa primera intervención oscilará entre tres y cuatro horas en este paso que se extenderá durante toda la mañana de este miércoles, que será cuando se dé por acabado la primera fase de este procedimiento antes de dar paso a la fase de observación, que sí se alargará varias semanas. Se dará paso entonces al sellado posterior, donde se calcula que la Virgen permanezca en dicha cámara en observación unos 30 días aproximadamente, esto es, alrededor de un mes, lo cual indica que los dos tercios restantes, como mínimo y siempre sin que la prisa gobierne un ápice de todo el proceso, serán los empleados por Manzano para recuperar la mirada de la Macarena y otros atributos cuasi perdidos de su belleza.

Factores como la temperatura pueden hacer variar el tiempo del desarrollo de la anoxia, pero fuentes aclaran a este periódico que la garantía en el resultado de acabar con la vida de todos los insectos que formen parte de la imagen es absoluta y que la integridad de la Macarena no se verá alterada lo más mínimo tras todo el dolor provocado por las intervenciones iniciales efectuadas por Arquillo, las cuales están siendo objeto de estudio por parte de la hermandad en aras de una posible demanda, y ya se verá si ésta tiene respuesta del propio Arquillo. Se trabaja con la hipotética fecha de entre el 13 y el 15 de septiembre para dar por finalizada la anoxia, aunque esto es algo que puede ser susceptible de variación por lo antes indicado. Dos meses y medio antes de las elecciones, que se celebrarán el 30 de noviembre.

Responsabilidad máxima

Lo que se busca en estos casos con el sistema Samitech Smart Anoxia es rejuvenecer la vida de la talla, dado que al eliminar el oxígeno de la cámara, no existe en su interior oxidación alguna, que es lo que impide que se produzca cualquier tipo de deterioro. Samitech cuenta con un dilatado currículum en materia de patrimonio, con labores en este sentido en obras de calado en Chile o Singapur, al utilizar este sistema inocuo que no sólo puede emplearse para tallas, también para pieles, libros antiguos e incluso banderas. Han trabajado con tallas museísticas del siglo XIII en Lérida y también con santos de Tolosa, en San Sebastián, pero desde la hermandad ya les han trasmitido, junto a Pedro Manzano, que la Macarena es mucho más que una imagen de candelero para vestir.

El tratamiento de anoxia está ganando adeptos en diversas pinacotecas a nivel nacional en los últimos años y otro tipo de obras de arte a nivel particular, con el fin de prolongarles la vida y evitando la llegada de insectos nuevos, de ahí que la Macarena recibiera el ofrecimiento por parte de Samitech la semana pasada, y a través de Pedro Manzano se formalizara el acuerdo, al que se llegó apenas pasadas unas dos horas. Todo el proceso es cien por cien ecológico al no usar ningún tipo de gas contaminante y eso es lo que convierte la anoxia en un sistema de control de plagas de garantías. Es el primer paso para devolver a su máximo esplendor a la Virgen de la Esperanza.