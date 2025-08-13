Suscríbete a
La Virgen de la Esperanza estará un mes en una cámara para la anoxia

El tratamiento previo a la restauración con Pedro Manzano está basado en la eliminación de los xilófagos a los que aludió el IAPH en el cabildo

La Virgen de la Esperanza, el pasado martes en su camarín antes de despedirse de los macarenos y de Sevilla para su restauración
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El primero de los pasos de la restauración de la Esperanza Macarena tras la retirada al culto de la Virgen el pasado martes es la anoxia, un tratamiento cuya patente única en España está bajo el control de la empresa madrileña Samitech, ... y que tras la aprobación de la autoridad eclesiástica será supervisado en todo momento por Pedro Manzano tras las pertinentes explicaciones ofrecidas tanto por el restaurador como del IAPH, que convencieron sobremanera en el último cabildo general extraordinario de que este era el camino a seguir en este punto. Ahora bien, ¿qué es la anoxia y por qué acude la hermandad a este servicio antes de que Pedro Manzano se ponga frente al misterio del entrecejo de la dolorosa para recuperar éste y otros aspectos relativos a su semblante? ¿Cuántos días se llevará ahora la Esperanza sin ser objeto de culto en la basílica a la que da nombre?

