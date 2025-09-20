La Virgen de la Esperanza de Dos Hermanas se presenta sentada en su besamanos extraordinario

Para celebrar el Año Jubilar de la Esperanza, la hermandad de Dos Hermanas que tiene como titular a esta advocación ha organizado un besamanos extraordinario, en su sede canónica – la parroquia de Nuestra Señora del Rocío- en el que la Virgen se presenta como nunca antes se había visto.

La posición de la imagen, sentada en un trono, sorprende a todo aquel que acude a su veneración, con un comentario generalizado que alude a la majestuosidad con la que se contempla a la Virgen. Como explica el hermano mayor, Manuel Muñoz Espejo, «lleva la corona de la Virgen del Rocío, titular de la parroquia; un manto bordado, cedido por la hermandad del Baratillo de Sevilla y que fue regalo del maestro Antonio Ordóñez; y su saya más antigua, con la que procesionó por primera vez en 1953». Para la ocasión, además han creado un altar que envuelve a la Virgen.

Esta es la primera vez que la Esperanza se presenta en esta posición y, como mínimo en los últimos 40 años, en Dos Hermanas no se ha visto esta estampa.

En cuanto al hecho de haber organizado para hoy, 20 de septiembre, el besamanos responde a que hace once años, en esta jornada, se concedió el título de Trinitaria a esta hermandad, que será la anfitriona del Encuentro nacional de este tipo de corporaciones que por primera vez se organiza en Dos Hermanas.

Más actos

Dentro de las actividades por el Año Jubilar han organizado una visita de la Virgen a la parroquia de Santa María Magdalena, templo jubilar, y para ganar así el jubileo. La fecha elegida es el sábado 11 de octubre y harán un Rosario de la Aurora, a las 8.00 horas, en el que la Imagen será trasladada en andas, acompañada por el coro de campanilleros 'La Familia'. La parroquia estará todo el día abierta y a las 18.00 horas será la Misa, organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías, como acto central de este Año.

Al término, la Virgen regresará con la Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas y en un punto del recorrido será acompañada de la Agrupación Musical de la hermandad.