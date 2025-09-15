La Virgen del Dulce Nombre ya tiene un nuevo manto bordado para sus cultos y traslados

La hermandad de la Bofetá presentó en la jornada del domingo 14 de septiembre un nuevo manto de cultos y traslados para la Virgen del Dulce Nombre en el día de la función solemne en su honor. Se trata de un manto de terciopelo granate bordado en oro fino por el taller de José Antonio Grande de León bajo diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes.

El manto está concebido por su autor de acuerdo al estilo de la corporación y en sintonía con los reconocibles bordados de Juan Manuel Rodríguez Ojeda para el paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre, que se asocian directamente a la imagen de Antonio Castillo Lastrucci en uno de los conjuntos más armónicos de la Semana Santa de Sevilla.

Tal y como detallan la propia hermandad y Sánchez de los Reyes, el diseño de la pieza incorpora el bordado completo en las vistas delanteras, la cenefa perimetral en todo el contorno, la cola bordada hasta media altura con el escudo de la hermandad, así como ornamentación vegetal con tallos, hojas, roleos y bodoques. Reinterpreta elementos como las palmetas, la cenefa del techo y las cintas en giraspe del paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre, lo que «refuerza así la identidad visual» de la corporación del Martes Santo.

La ejecución del manto se ha realizado siguiendo la técnica de bordado tradicional, empleando hilos brillantes y mates (torzal, muestra, moteado, aguas, hojilla, canutillo) y recursos como cartulinas y lentejuelas, generando volumen y riqueza.

El diseño clásico y elegante del manto, primero con vista trasera para la dolorosa de San Lorenzo, otorga el «empaque suficiente para cultos y traslados», como apunta la hermandad, y servirá para que la imagen lo luzca durante los mismos. Podrá admirarse a la luz del sol cuando se estrene en la próxima salida de la Virgen del Dulce Nombre en rosario matutino, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre por las calles de su feligresía.