150 aniversario

La Virgen de los Dolores de Las Penas volvió a San Vicente bajo una luz radiante

La hermandad cerró uno de los actos más esperados del 150 aniversario

La Virgen de los Dolores de las Penas en el traslado m. j. r. rechi
La mañana del 19 de octubre de 2025 quedará grabada en la memoria de todos los hermanos de Las Penas como uno de los acontecimientos más importantes vividos, uno de esos días que marcan un antes y un después en la retina y memoria ... de todos ellos. Esta salida ha estado enmarcada dentro de los actos del 150 aniversario fundacional, un culto externo que permitió ver por primera vez a la Virgen de los Dolores recorrer las calles de Sevilla bajo la luz del día y por un itinerario inédito fue, sin duda, una de las claves más emotivas y simbólicas de la efeméride.

