La Virgen de los Dolores ya es patrona canónica de Tomares

Coincidiendo con su festividad, la hermandad Sacramental de Tomares leyó en la noche del lunes 15 de septiembre el decreto por el cual el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha concedido el patronazgo canónico del municipio sevillano a la Virgen de los Dolores. Dicho decreto fue desvelado ante una iglesia parroquial abarrotada de fieles y devotos que asistían a la función en honor de la imagen.

Esta concesión es obra del trabajo de la actual junta de gobierno que, desde su toma de posesión, la ha ido perfilando junto al director espiritual, Fernando Emilio Borrego. El pasado 8 de julio, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió el documento que certificaba está concesión, con previa elevación por parte del arzobispo monseñor Saiz Meneses tras recibir las peticiones de los habitantes y de la autoridad civil de Tomares. Como curiosidad, es el primer documento que se firma con el nombre del Papa León XIV para una hermandad.

Además, en el transcurso de la eucaristía, se aprovechó, en presencia del alcalde, José María Soriano, y del pleno parlamentario del Ayuntamiento de Tomares, para iniciar los trámites para el nombramiento de la Santísima Virgen como alcaldesa perpetua de la localidad.

Actos y cultos

Para celebrar este hito histórico, la corporación ha programado una serie de actos y cultos extraordinarios en honor a la Virgen de los Dolores. El viernes 24 de octubre, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la exaltación del patronato canónico.

Los días 25, 26 y 27 de octubre será el triduo extraordinario, a las siete de la tarde. El martes 28, a las ocho y media de la tarde, la misa en acción de gracias por el patronazgo canónico de la Virgen de los Dolores, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

El 29 de octubre está prevista la mesa redonda titulada 'Fundamento, proceso y consecuencias del patronato canónico' , a las ocho de la tarde. Del mismo modo, el jueves 30 de octubre, a las ocho de la tarde, se celebrará una adoración eucarística y meditación con la Virgen de los Dolores. Aún así, la hermandad prepara otra serie de actos conmemorativos por esta efeméride.

La Virgen de los Dolores

Nuestra Señora de los Dolores, por su parte, es otra dolorosa de autor anónimo ubicada en el siglo XVIII. La única restauración que consta es de 2023 por el Maestro Arquillo. Aunque siempre se había atribuido a la producción de Luisa Roldán, en esta última intervención el profesor atribuyó claramente su hechura al sevillano José Montes de Oca.

El paso de palio de la Virgen de los Dolores contiene bordados confeccionados por Leopoldo Padilla de la década de 1920, sobre los que a principios del año 2000 se trabajó el actual paso de palio en Bordados Salteras. La orfebrería se estrenó en el año 2014, obra del taller Orfebrería San Juan de Aznalfarache. El manto bordado de salida se realizó en la década de los 20.