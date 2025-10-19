La Virgen de los Dolores, luz de Las Penas en una tarde - noche para la historia

Las Penas está conmemorando su 150 aniversario a lo largo de este año, especialmente en la última parte de 2025, con un programa de actos y cultos diferente, sobrio y elegante, como caracteriza la personalidad de esta hermandad. Si la conoces, acabas enamorándote de ... ella por muchas razones, empezando por sus imágenes y continuando por lo más importante: su patrimonio humano.

La Virgen de los Dolores ha salido de manera extraordinaria en andas hasta el convento carmelita de la calle Santa Ana, con el que la hermandad mantiene una profunda vinculación. No en vano, fueron los carmelitas calzados quienes, en el antiguo convento del Carmen, fundaron la hermandad de las Penas.

Tan solo se recuerda a la dolorosa saliendo fuera del Lunes Santo con motivo de los traslados realizados hasta la iglesia de San Isidoro, durante el periodo en que la parroquia de San Vicente permaneció cerrada por las importantes obras que hubo que acometer.

Por eso, ha sido un culto verdaderamente extraordinario, con un itinerario diferente, recorriendo la feligresía de San Vicente por sus calles más estrechas como la zona de Alfaqueque, la Puerta Real, Goles o el paso por el antiguo convento del Carmen de la calle Baños, que actualmente es un conservatorio de música.

Sería difícil quedarse con un solo momento, porque cada lugar ha sido único. El cortejo, amplio y en su justa medida, cumpliéndose el horario a la perfección. Se rezó la corona dolorosa y, como no podía ser de otra manera, hubo bulla durante gran parte del recorrido delante de la Virgen de los Dolores, una imagen que, cada vez que sale a la calle, está rodeada por una gran muchedumbre. Y en este tercer sábado de octubre no fue la excepción.

Otro instante inédito fue el paso de la Virgen de los Dolores por la iglesia de San Antonio de Padua, donde la esperaba una representación de la hermandad del Buen Fin. Cuando el reloj marcaba las nueve y media en punto de la noche, se cerraron las puertas del convento de Santa Ana, dando inicio a una noche mágica junto a las hermanas carmelitas y los jóvenes de la hermandad.

Pero esto solo ha sido el comienzo. El barrio de San Lorenzo y, posteriormente, San Vicente aguardan el regreso de la dolorosa de las Penas a plena luz del día, como nunca antes se ha visto en la calle. Para eso existen los momentos extraordinarios: si cada Lunes Santo esta imagen procesiona bajo su imponente palio, iluminada por una gran candelería, ahora será el sol quien alumbre a esta talla de gran valía en una mañana que recordarán sus hermanos para toda la vida.