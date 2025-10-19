Suscríbete a
La Virgen de los Dolores, luz de Las Penas en una tarde - noche para la historia

La dolorosa visita este fin de semana el convento de las carmelitas calzadas por el 150 aniversario fundacional

La Virgen de los Dolores de las Penas
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Las Penas está conmemorando su 150 aniversario a lo largo de este año, especialmente en la última parte de 2025, con un programa de actos y cultos diferente, sobrio y elegante, como caracteriza la personalidad de esta hermandad. Si la conoces, acabas enamorándote de ... ella por muchas razones, empezando por sus imágenes y continuando por lo más importante: su patrimonio humano.

