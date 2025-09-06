La Virgen de los Dolores del Cerro visita Padre Pío en rosario de la aurora

La Virgen de los Dolores del Cerro en rosario de la aurora

El Cerro y Padre Pío vivirán en la mañana del primer domingo de septiembre un acontecimiento que quedará para siempre en la memoria de ambos barrios: la Virgen de los Dolores cruzará por primera vez la SE-30 para dirigirse, en rosario de la aurora, a la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz.

Será el primer gran acto con motivo del 25 aniversario de este templo, sede de la hermandad de Padre Pío, corporación penitencial que cada Sábado de Pasión realiza estación de penitencia a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, así como a la Divina Pastora.

El rosario de la aurora dará inicio a las 7 de la mañana y recorrerá las siguientes calles: Afán de Ribera, Galicia, Coimbra, Salteras, Los Rosales, La Calesera, avenida de La Plata, Ronda de Padre Pío y Ronda de la Doctora Oeste.

A las 10 de la mañana se oficiará una eucaristía en el interior del templo para, a las 11, comience el regreso de la Virgen de los Dolores a su sede canónica, pero antes visitará la parroquia del Carmen de Su Eminencia.

Recorrido: Ronda de la Doctora Oeste, Ronda de Padre Pío, avenida de La Plata, La Calesera, Doña Francisquita, Puerto de Piedrafita, Portalegre, Coimbra, Galicia, Afán de Ribera y entrada a las 14 horas.

El coro de Campanilleros Santo Domingo de Silos, de Bormujos, pondrá la música en el rosario de la aurora y la banda de las Nieves de Olivares lo hará en el regreso triunfal de la Virgen de los Dolores al barrio del Cerro del Águila.

