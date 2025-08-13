La Virgen del Buen Fin de la Lanzada lucirá el manto de salida de la dolorosa del Gran Poder

La Virgen del Buen Fin, de la hermandad de la Lanzada, lucirá en el besamanos extraordinario del 15 de agosto, con motivo de la festividad de la Asunción, uno de los mantos de salida de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de la hermandad del Gran Poder.

Se trata de una pieza bordada en 1904 por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, al igual que todo el conjunto de bordados del palio realizado para la dolorosa del Gran Poder. Para la creación, uno de los grandes innovadores de la Semana Santa de Sevilla, bordó las citadas piezas en oro sobre terciopelo granate, cuya inspiración le surgió en un frontal de altar de la parroquia de Santa Ana de Triana.

La composición se caracteriza por grandes roleos enfrentados, de los que parten numerosas hojas de cardo, tallos y roleos menores, dispuestos con fuentes o surtidores en el centro exterior de las caídas del palio. Estas se rematan en su parte inferior con una cenefa de roleos enfrentados. El manto repite los mismos esquemas de forma simétrica del palio, incorporando los mismos elementos característicos de la inspiración regionalista.

Sin duda, será una de las grandes estampas del día de la Virgen de los Reyes, de un culto extraordinario el cual viene trabajando la nueva junta de gobierno de la hermandad de la Lanzada desde su toma de posesión.

Horario y actos

El culto dará inicio en la mañana del 14 de agosto, en el horario comprendido entre las 11 y las 13 horas y de 18 hasta el cierre que tendrá lugar finalizada la medianoche.

A las 21 horas, dará inicio una eucaristía, dando paso a una meditación que correrá a cargo de Juan Mera, acto en el que intervendrá el cuarteto de viento de la banda de la Paz de Málaga, la formación que pondrá música a la Virgen del Buen Fin el próximo Miércoles Santo.

Seguidamente, y de acuerdo con el programa de actos, a las 22:45 horas la agrupación musical María Santísima del Rocío realizará un pasacalles desde la Catedral de Sevilla hasta la iglesia de San Martín.

En esta misma jornada se presentará la salve dedicada a la Virgen del Buen Fin, con letra de Juan Mera y música de Manuel J. Navarro. A medianoche, tras el repique de campanas, comenzará el besamanos, que continuará en la mañana del 15 de agosto, aproximadamente desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.

Desayuno solidario

Por otra parte, durante la mañana del 15 de agosto, desde las 9:00 horas y hasta la finalización del besamanos, la hermandad ha organizado un desayuno solidario cuyos beneficios se destinarán a la bolsa de caridad de la corporación. El acceso se realizará por la calle Divina Enfermera.

