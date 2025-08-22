La Virgen de la Aurora de la Resurrección ya tiene fecha de regreso al culto

La Virgen de la Aurora de la hermandad de la Resurrección regresará al culto el próximo 4 de septiembre, una vez finalizada la restauración llevada a cabo por Pedro Manzano durante los últimos meses, desde el pasado 22 de abril, tras la conclusión de la Semana Santa.

En primer lugar, la imagen titular de la corporación recibirá culto en cercanía de los fieles en la iglesia de Santa Marina, del 4 al 8 de septiembre, ocupando una posición más próxima para que pueda ser admirada tras su restauración. En la jornada de la vuelta al culto, a las 20.30 horas, la hermandad oficiará una eucaristía de acción de gracias presidida por Amador Domínguez Manchado para, seguidamente, a las 21.30 horas, celebrar un cabildo general de carácter extraordinario convocado el pasado 15 de julio.

Este es el horario establecido para este culto:

-Jueves 4: de 19 a 20:30 horas.

-Viernes 5: de 11 a 13 y de 19 a 20:30 horas.

-Sábado 6 y domingo 7: de 19 a 20:30 horas.

-Lunes 8: de 11 a 13 y de 19 a 20:30 horas.

Cultos

Por otra parte, del 5 al 7 de septiembre, tendrá lugar el triduo de reglas a la Virgen de la Aurora, a partir de las 20.30 horas, con el rezo del rosario, ejercicio del triduo y eucaristía presidida por Fray José Manuel Granados Rivera, O. Carm., prior del convento del Buen Suceso de Sevilla.

El día 8, festividad de la Natividad de la Virgen, función solemne a las 20.30 horas, con el mismo orador sagrado, en el que acompaña musicalmente el Grupo de cámara Santa Cecilia de Sevilla.

Este año, la celebración del canto a la Santísima Virgen de la Aurora se adelanta al 7 de septiembre, al término del último día del triduo. Estos minutos de alabanzas a Nuestra Madre servirán como preludio al 8 de septiembre, día en que celebramos la Natividad de la Santísima Virgen y su anual función. En esta ocasión conmemoramos la 40 edición, que será pronunciada por Manuel Francisco Ruiz Piqueras.