La Virgen de la Aurora estrena ubicación tras la restauración de su capilla en Santa Marina

Los trabajos de intervención y limpieza se han aprovechado para remozar artísticamente el altar de la imagen, que ahora preside la cabecera de la capilla

La Virgen de la Aurora de la Resurrección regresa al culto tras la restauración de Pedro Manzano

La Virgen de la Aurora, en su nueva localización dentro de la capilla
La Virgen de la Aurora, en su nueva localización dentro de la capilla

P. S.

La Virgen de la Aurora de la hermandad de la Resurrección ha vuelto a recibir culto este viernes en su capilla de la iglesia de Santa Marina, que ha reabierto tras las labores de intervención y limpieza a las que ha sido sometida con ... importantes novedades. Entre ellas se encuentran el cambio de ubicación de la imagen dentro de la misma, así como el remozado del aspecto artístico y estético del altar, la renovación de la iluminación y la incorporación de varios enseres para dignificar este lugar del templo.

