La Virgen de la Aurora estrena ubicación tras la restauración de su capilla en Santa Marina

La Virgen de la Aurora de la hermandad de la Resurrección ha vuelto a recibir culto este viernes en su capilla de la iglesia de Santa Marina, que ha reabierto tras las labores de intervención y limpieza a las que ha sido sometida con ... importantes novedades. Entre ellas se encuentran el cambio de ubicación de la imagen dentro de la misma, así como el remozado del aspecto artístico y estético del altar, la renovación de la iluminación y la incorporación de varios enseres para dignificar este lugar del templo.

La principal novedad, como ya se ha mencionado, es que la imagen de Antonio Dubé de Luque se sitúa ahora en la cabecera de la capilla, lugar destacado y principal de la misma, que le corresponde ocupar como titular de esta. Ahí recibía culto la imagen en los primeros años tras el traslado a la iglesia de Santa Marina.

Con esta modificación, tanto el Santísimo Sacramento como el Señor de la Resurrección y la Virgen de la Aurora mantienen una misma orientación presidiendo todos los espacios en los que se encuentran. Además, en esta nueva ubicación la titular mariana de la hermandad gana visibilidad desde otros puntos de la iglesia, ya que anteriormente sólo podía verse desde la nave transversal.

Por consiguiente, el Ángel Anunciador ha modificado también su ubicación dentro de la capilla, ya que anteriormente ocupaba el lugar en el que ahora se encuentra la Virgen.

El Ángel Anunciador también ha cambiado de localización Hermandad

Las tareas de intervención y limpieza en la capilla de la Virgen de la Aurora se han aprovechado también para remozar el aspecto estético y artístico de su altar. La mesa, realizada ya años atrás en carpintería de buena factura con casetones, pilastras y molduras, presentaba sin embargo un acabado que adolecía de una mayor terminación artística que hiciera destacar sus formas.

El diseño y los trabajos de embellecimiento sobre el altar han sido realizados de manera desinteresada por Carles Salafranca Porcar, hermano de la Resurrección, quien también ha actuado sobre las cabezas de los ángeles de la peana de la Virgen, que presentaban desperfectos como falta de material o pérdida de la policromía.

Cabe destacar, por último, que se ha renovado la iluminación de la capilla aumentando los puntos de luces y cambiando toda la iluminación existente por otras de tipo led. Igualmente, se ha decorado la estancia instalando dentro de la misma el cuadro de la Virgen del Valle y colocando diversos enseres como dos bancos, formándose así un nuevo espacio de oración en torno a Nuestra Señora de la Aurora.