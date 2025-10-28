Suscríbete a
Detenido un hombre por atropellar a su expareja en El Pedroso

coronación

La Virgen del Amparo irá a la Catedral en 2026

La hermandad ha presentado los actos y cultos de una coronación que se celebrará en la parroquia de la Magdalena

La Virgen del Amparo en su procesión m. j. r, rechi
M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad del Amparo, al término del primer día del jubileo de las cuarenta horas que se celebra en la parroquia de la Magdalena, ha dado a conocer el programa de actos y cultos que se llevarán a cabo con motivo de la coronación ... canónica, prevista para el 8 de noviembre de 2026, en su sede canónica.

