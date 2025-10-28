La Virgen del Amparo irá a la Catedral en 2026

La hermandad del Amparo, al término del primer día del jubileo de las cuarenta horas que se celebra en la parroquia de la Magdalena, ha dado a conocer el programa de actos y cultos que se llevarán a cabo con motivo de la coronación ... canónica, prevista para el 8 de noviembre de 2026, en su sede canónica.

Uno de los actos a destacar de la coronación es que la Virgen de la Amparo, de manera extraordinaria, irá a la Catedral de Sevilla el 10 de mayo de 2026, en concreto a la capilla Real en rosario de la aurora para celebrar una eucaristía junto a la Virgen de los Reyes.

Por otro lado, la procesión anual tendrá un carácter extraordinario por la coronación porque la Virgen llegará hasta el Ayuntamiento de Sevilla y visitará los templos en los que la hermandad ha hecho estación en los últimos años.

Coronas

Las coronas de plata dorada de principios del siglo XVIII serán las que José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, utilice para coronar a la Virgen del Amparo. Ambas preseas serán enriquecidas y restauradas por Joaquín Ossorio, quien ejecutará sendos aros de oro gracias a la donación de los devotos de la Virgen.

El proyecto de enriquecimiento de las coronas ha sido realizado por Javier Sánchez de los Reyes, utilizando las joyas donadas por los devotos. Ana Amparo Cerrejón Lozano se encargará de restaurar dichas joyas para adaptarlas a las coronas.

Logotipo

Logotipo de la coronación de la Virgen del Amparo

Otro de los estrenos presentados ha sido el logotipo de la coronación, obra de Francisco Javier Villar Atienza. «Presenta como elemento principal la corona de la Virgen, reconocible por su característica silueta, en la que se destacan simbólicamente algunas de las piezas de joyería que se le aplicarán para su coronación, así como el aro de oro inferior.

Para la tipografía de AMPARO se han recreado las letras de un antiguo azulejo de Nuestra Señora del Amparo fechado en 1769. Predomina el color azul en la corona y en las palabras AMPARO y CORONACIÓN CANÓNICA, reservándose el dorado para resaltar determinados elementos de la corona, así como para el lugar y la fecha de la coronación: R. P. Sta. M. Magdalena, 8·11·26».

La hermandad ha designado a Ricardo Gil como cartelista de la coronación canónica de la Virgen del Amparo.

Obra social

La obra social de la coronación estará destinada a Regina Mundi, institución ubicada en San Juan de Aznalfarache, donde se venera una talla del Inmaculado Corazón de María junto a una reproducción de la Virgen del Amparo. En este centro, que no cuenta con ningún tipo de ayuda pública, se ofrece respuesta, amor, cuidado, consuelo y atención sanitaria a las personas más necesitadas y abandonadas: aquellas sin recursos ni familiares que puedan hacerse cargo de ellas, así como a quienes son rechazadas o no pueden ser acogidas en otras entidades solidarias o benéficas, tanto religiosas como laicas.

Cultos y actos

Los actos y cultos con motivo de la coronación de la Virgen del Amparo comenzarán el 9 de mayo con una eucaristía a las 20:15 horas en la parroquia de Santa María Magdalena, dando paso al rosario de la aurora que tendrá lugar en la mañana del 10 de mayo, con destino a la Capilla Real de la Catedral de Sevilla.

Además, durante todo el mes de mayo se celebrará un encuentro parroquial destinado a fomentar la devoción a la Virgen, en el que participarán los distintos grupos parroquiales de la Magdalena.

En el mes de junio, el día 4, la hermandad instalará un altar en el Círculo Mercantil e Industrial con motivo de la procesión del Corpus Christi, en la que también participará. Asimismo, el domingo 7 de junio tomará parte en el Corpus de la Magdalena. El 13 de junio, en la explanada de la sede de Regina Mundi se celebrará una eucaristía.

Tras el periodo estival, en el mes de octubre, los días 17 y 18, la Virgen del Amparo estará expuesta en besamanos,seguido de una novena, que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre, a partir de las 20:00 horas.

En la jornada del 7 de noviembre, a las 20:15 horas, tendrá lugar el rezo de las vísperas, y en la mañana del 8 de noviembre se celebrará la función principal de instituto y la coronación de la Virgen, prevista para las 10:00 horas. Los cultos culminarán con la procesión en la tarde de ese mismo día, desde las 17 horas, hasta el Ayuntamiento y visitando los templos visitados en los últimos años. Tras la coronación, los días 14 y 15 de noviembre habrá otro besamanos, cerrando el programa de cultos con la eucaristía de los hermanos difuntos el día 16.

Otras de las actividades previstas son la organización de una exposición benéfica en el Círculo Mercantil, que se celebrará del 27 de mayo al 6 de junio; un encuentro nacional de hermandades de la Virgen del Amparo, programado para el 24 de octubre de 2026; y otra exposición, que tendrá lugar del 23 de octubre al 6 de noviembre en el coro bajo de la parroquia de la Magdalena, donde se mostrarán los estrenos de la coronación.

En el ámbito de la formación, el seminario de Formación Cofrade Antonio fDomínguez Valverde, creado por las hermandades de la parroquia, dedicará su programa a la mariología, con un total de diez conferencias:

PRIMER CICLO:

• PREFIGURACIONES DE MARÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.

Hermandad Sacramental. Miguel Ángel Garzón Moreno, martes 30/09/2025. En la casa hermandad de Montserrat.

• MARÍA EN EL EVANGELIO. Hermandad del Calvario. Álvaro Pereira Delgado, martes 21/10/2025. En la casa hermandad del Calvario.

• LAS APARICIONES DE MARÍA SANTÍSIMA. Hermandad de Montserrat. Fray Juan Dobado Fernández, martes 02/12/2025. En la casa hermandad de Montserrat.

• MARÍA EN LA PATRÍSTICA. Hermandad de la Quinta Angustia. Antonio Bueno Ávila, martes 20/01/2026. En la casa hermandad del Calvario.

• MARÍA, AMPARO DE LA FE. Hermandad del Amparo. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, martes 14/04/2026.

SEGUNDO CICLO: Ponentes y fechas se anunciarán más adelante

• LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

• LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

• MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA. D. Francisco Román Castro

• MARÍA MEDIANERA Y CORREDENTORA

• CORONADA POR TRIPLE AUREOLA DE PODER, SABIDURÍA Y MISERICORDIA