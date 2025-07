El Cachorro y la Virgen del Rocío comparten historia en común vertebrando la fe de Triana

No es casual que una hermosa representación en miniatura de la Santísima Virgen del Rocío, minuciosamente labrada en plata enriquecida con carnes de marfil, figure en la entrecalle de la candelería de la Virgen del Patrocinio. Su presencia en este lugar tan privilegiado ... de la delantera del paso procesional no hace más que homenajear la arraigada devoción que el barrio trianero en general, y los cofrades del Cachorro en particular, le han profesado históricamente a la Patrona de Almonte.

Esta exquisita recreación iconográfica de la Virgen del Rocío, costeada en su momento conjuntamente por hermanos rocieros y del Cachorro, la realizó en el año 1943 el trianero Jorge Ferrer. Aquel insigne orfebre domiciliado en la plaza del Altozano, autor también de todo el conjunto de orfebrería (coronita, ráfagas y cetro) de la pequeñita Virgen del Rocío tallada para el simpecado del Rocío de Triana en 1936, fue un consumado especialista en la realización de piezas de orfebrería rocieras, como lo demuestran algunos trabajos suyos hechos para otras ciudades. Esta exquisita presea, que simboliza la estrecha relación entretejida entre las corporaciones del Cachorro y el Rocío desde siglos atrás, presidió durante muchísimos años la función religiosa que la hermandad de la calle Castilla rendía anualmente el Domingo de Pentecostés, por la mañana, en cumplimento de su propias Reglas, a cuya cita acudía todo aquel devoto sevillano de la Virgen del Rocío que no podía hacer la romería. Una tradición, la de esta misa en honor a la Blanca Paloma, que, con anterioridad a la existencia de la imagen en miniatura labrada por Ferrer, se celebró originariamente en torno a un retrato de la Virgen del Rocío y, con posterioridad, ante el antiguo simpecado del Rocío de Triana, que era llevado en privado hasta el Patrocinio desde la casa particular de Carmela Astolfi. Salida y entrada del Rocío El Patrocinio constituía la entrada y salida del barrio, y la ciudad, hacia Doñana, el Palacio del Coto real y el santuario de la Virgen del Rocío, debido a su geoestratégica ubicación -fielato para el cobro de impuestos de consumo-, al pie de la calle Castilla, convirtiéndose así su titular cristífero en uno de los principales referentes devocionales de la despedida, o bienvenida, de transeúntes. Pero, especialmente, la capilla del Zurraque mantuvo siempre un privilegiado emplazamiento respecto a la vega de Triana (sin olvidar tampoco las tierras del convento de la Cartuja, que tanto trabajo proporcionaron en el pasado a braceros), gran nicho para la industria cerámica y alfarera, así como la enorme extensión de fértiles tierras de cultivo que se encontraban tan pegaditas al barrio. El centinela de toda aquella gran riqueza agrícola, económica y socio cultural fue siempre el Santísimo Cristo de la Expiración, aunque también de toda aquella gran marginalidad humana representada por niños, mujeres y hombres socialmente descartados. El Cachorro cruzando el puente de Triana en 1927 Cecilio Sánchez del Pando Tras el decaimiento de la Carrera de Indias, la alfarería y el campo pasaron a atraer buena parte de la mano de obra perdida en el puerto, razón por la que un buen número de alfareros, hacendados y labradores se convertirán, a la postre, en los principales contribuyentes con mayor poder adquisitivo del barrio de Triana, reemplazando así en el rango a los cargadores indianos. La cofradía del Cachorro había estado dirigida, históricamente, desde el siglo XVII, por manufactureros del barro y ciertos propietarios hacendados con dominio sobre la agricultura y la ganadería. Sectores estrechamente vinculados a la gente del campo, e íntimamente unidos al fenómeno devocional rociero. No olvidemos que el Rocío surgió en medio de la marisma, en aquel gran criadero de yeguas que resultó ser las Rocinas, junto a la desembocadura del Guadalquivir, el río trianero por excelencia. Durante muchos años del Barroco y buena parte del siglo XIX, el Rocío no estuvo al alcance del mayor público. Estaba exclusivamente restringido para quienes podían permitirse el lujo de participar en su romería, o desplazarse hasta su alejado santuario. Allí llegaban desde nuestra ciudad personas de un eminente grado económico, aunque también las que trajinaban productos comerciales de toda índole, o se dedicaban a la venta ambulante y compra y venta de ganado como los gitanos. Tras la Guerra contra los franceses, el barrio de Triana resultó ser la mejor cuna para acoger la formación y fundación de una hermandad dedicada a la Santísima Virgen del Rocío, en el año 1813. Gente muy principal de la calle Castilla, y los aledaños de la actual Chapina, o la calle Alfarería, dedicadas a los alfares y vinculadas al campo y el ganado, que además eran cofrades del Cachorro desde años atrás, se involucraron especialmente en organizarla. Patrióticos contrarios a Napoleón y afectos al rey Fernando VII, como Manuel Hidalgo, participaron junto a Francisco Antonio Hernández y el militar Pablo Fossao de Vega en esta nueva andadura del Rocío. Hombres, y, por supuesto, mujeres, como la propia esposa de Hernández, María del Carmen Tamayo, camarera durante muchísimos años de la antigua dolorosa del Cachorro, verdadera alma mater del nuevo proyecto rociero, denominada en los libros más antiguos de su archivo como hermana mayora del Rocío de Triana. El antiguo simpecado de Triana en la puerta de San Jacinto en 1935 Serrano Cotejando precisamente los registros documentales de ambas hermandades, Cachorro y Rocío de Triana, se cotejan nombres de muchos de aquellos hombres y mujeres cachorristas que tanto hicieron por enaltecer el bendito nombre de la Santísima Virgen del Rocío. Junto al fundador Hernández, figura documentada la participación en proyecto rociero del ya referido Hidalgo, quien entró a formar parte del Rocío en abril de 1814. Análogo es el caso de la familia Ortiz (Luis, José, Nicolás y Pedro). Pedro, fue con Francisco Hernández miembro de la junta del Cachorro, mientras que José, oficial también del Cachorro, colaboró estrechamente con Hernández en las andanzas rocieras. En 1823, ingresó como hermano del Rocío de Triana, Francisco Díaz, secretario durante muchos años del Cachorro cuando Francisco Hernández ejerció como mayordomo del Santísimo Cristo de la Expiración. La hermandad del Rocío de Triana se despedía del barrio, después de salir desde la iglesia conventual de San Jacinto y transitar por la calle Castilla, en el Patrocinio, sintiéndose siempre agradecida por la devotísima acogida que allí le dispensaban al simpecado, tanto a la ida como a la vuelta. Hubo ocasiones, incluso, en las que la hermandad del Cachorro tuvo que organizar la celebración de algunas funciones religiosas en San Jacinto. Durante la peregrinación romera hacia la aldea marismeña, no pocos rocieros llevaban, bajo la chaquetilla de su traje de corto, el hábito de promesa del Cachorro, representado por una camisa negra. Los más poderosos atrajeron hacia el Cachorro a toreros, quienes también compartieron su devoción con la Virgen del Rocío, demostrado así en el caso concreto de la hermandad del Rocío de Triana, gobernada durante varios años finales del siglo XIX, e iniciales del XX, por destacados hombres de la tauromaquia. Glamour regionalista La mayor parte de la gitanería del barrio veneraba a ambas devociones, aunque no formasen parte de la nómina de hermanos de tales instituciones. No solamente los más pudientes avecindados en corrales de vecinos de la Cava (Pagés del Corro), sino hasta los asentados en el suburbio del zurraque, en las márgenes rurales de la vega por donde pasaba en procesión el propio Cristo de la Expiración y el simpecado del Rocío. Frente a ellos, los industriales pudientes de la calle Castilla relacionados con la cerámica como los Mensaque o los García Montalbán, que tanto hicieron por divulgar a través de la azulejería las representaciones artísticas de sus imágenes titulares, eran miembros ya en el siglo XIX de los dos colectivos. Entre ellas, destacamos en este trabajo las existentes en la hacienda de Lopaz (Umbrete), camino del Rocío, en cuyo caserío lucen el Cristo del Cachorro, en su exterior, y otro de la Blanca Paloma en el interior. Parte del conjunto de la composición estética que conocemos hoy del cortejo romero de la hermandad del Rocío de Triana, así como la redefinición adoptada por el Cachorro en los años de 1920, se suscitó curiosamente en aquella década inicial del pasado siglo XX. Corresponde a ese momento tan inmediato a la coronación de la Virgen del Rocío (1919), la estampa recreada en aquella Sevilla regionalista, capital y centro económico de la baja Andalucía, en la que señoritos, integrantes de la alta burguesía, y parte de la nobleza sevillana, participaban en la vida de ambas corporaciones religiosas. Deparaba gran glamour formar parte de ellas. Cachorro y Rocío protagonizan algunas partes de la novela de Alejandro Pérez Lugin, 'La Virgen del Rocío ya entró en Triana', en la que queda magistralmente reflejada dicha ambivalencia mediante la descripción del barrio. El protagonista viene a Sevilla montado a caballo desde el cortijo y se encomienda al Cachorro al pasar por el Patrocinio, para hacer luego el camino con la hermandad del Rocío y deambular de nuevo ante la capilla. Entonces, los jinetes iban ataviados en el cortejo romero con impecable chaquetilla blanca, camino del Rocío. Entre ellos, los hermanos Daniel y Armando Herrera, el torero Juan Belmonte, los Ibarra, Gómez Millán, los Astolfi, Giménez Roldán y algunos otros más. Daniel y Armando fueron los factótums que sostuvieron a ambas hermandades durante la primera mitad del siglo XX, pues ambos llegaron a ser hermanos mayores honorarios de ambas corporaciones, a los que se les debe la reconfiguración estilística de la cofradía del Cachorro y la hermandad del Rocío. Don Armando Herrera Ortiz, casado con doña Catalina del Rocío Cabral, fue hermano mayor honorario de Triana y cofrade también, lógicamente del Cachorro. Su hermano Daniel llegó a ser hermano mayor del Cachorro y formó parte de numerosas juntas de gobierno del Rocío trianero, para cuya hermandad ofició como padrino en la bendición de su actual simpecado, estrenado en 1936. Curiosamente, el sobrino de los Herreras, Fernando Campos Herrera, que llegó a ser durante muchísimos años el hermano número uno del Rocío y del Cachorro, hacía todos los años el camino con la infanta doña Luisa Orleans, camarera honoraria de la Virgen del Rocío de Almonte. No deja de resultar curiosa esta veneración conjunta hacia «Popá» y «Momá», invocaciones populares acuñadas en tiempos por Carlos Astolfi para designar al Cristo del Cachorro y la Virgen del Rocío, como Padre y Madre de un mismo barrio en el que ambas devociones han llegado a convertirse en potentísimos elementos de cohesión social, después de haberlo defendido en innumerables ocasiones de grandes trances y delicados momentos de adversidad. Unas imágenes, que, gracias a la popularidad del barrio de Triana, ha terminado siendo célebres y universales.

