Viernes Santo en Sevilla, en directo: última hora del tiempo, los recorridos y hermandades de la Semana Santa 2025

Es Viernes Santo en Sevilla, un día de profunda devoción en el que se conmemora la Pasión y Muerte de Cristo. Siete hermandades, con siglos de historia a sus espaldas, deberían realizar su estación de penitencia en esta jornada: la Carretería, la Soledad de San Buenaventura, el Cachorro, la O, San Isidoro, Montserrat y la Sagrada Mortaja. Estas cofradías, con su marcado sabor romántico y su profunda religiosidad, son las encargadas de llevar a cabo una de las jornadas más solemnes de la Semana Santa sevillana. La hermandad del Cachorro abrirá la jornada, mientras que la O cerrará el Viernes Santo en un día que invita al recogimiento y a la reflexión.

