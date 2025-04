Viernes de Dolores Sevilla, en directo: última hora del tiempo, recorridos y hermandades de la Semana Santa 2025

Es Viernes de Dolores en Sevilla, jornada que marca el inicio de la Semana Santa con las primeras procesiones por las calles de la ciudad. Las hermandades de Pino Montano, la Misión, el Dulce Nombre de Bellavista, Pasión y Muerte, el Cristo de la Corona y Bendición y Esperanza, junto con la agrupación parroquial de Paz y Misericordia de Rochelambert, realizarán hoy su estación de penitencia en distintos barrios de la capital hispalense. La primera en poner su cruz de guía en la calle será la Hermandad de Bendición y Esperanza del Polígono Sur, que abrirá la jornada, mientras que esta misma corporación será la última en recogerse, cerrando así este primer día de cofradías en Sevilla.

