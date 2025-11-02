En vídeo: los cantes a la Esperanza de Triana en la calle Pureza

La Esperanza de Triana ha recibido en su procesión extraordinaria de vuelta a su capilla de los Marineros numerosas ofrendas en forma de petaladas, ramos de flores y cantes. Uno de ellos se realizó a pocos metros de su sede canónica y cuando ... el paso de la Virgen tuvo que aligerar su ritmo porque estaban cayendo las primeras gotas de lluvia.

Cuando la calle Pureza se hizo larga, ancha y se dejó atrás la estrechez, varios artistas como Argentina, Arcángel, Manuel Lombo o Gala Évora, entre otros muchos más realizaron a la Virgen el 'Canto a la Esperanza', dirigido por José Miguel Évora y ante la emoción de todo el público que estaba congregado junto al paso.

Allí, se juntaron estas grandes voces del panorama musical andaluz y español para, junto a guitarras, rezarle cantando a la Esperanza de Triana en los momentos finales de su Misión al Polígono Sur y tras una procesión para la historia de la hermandad y de las cofradías de Sevilla. Se sucedían las voces de los artistas delante de la imagen mientras que se hacía silencio en este rincón de Triana.

Esta no fue sólo el único cante que recibió la Esperanza en su regreso porque hubo otros muchos más como el caso de Eva del Cristo, venida de Jerez de la Frontera, la cual rezó cantando a la Virgen en un balcón de la calle Antillano Campos mientras que llovían pétalos desde las azoteas de las casas y los bloques de vecinos.

Otros detalles musicales de la tarde noche de este sábado 'glorioso' en la Esperanza de Triana fueron el coro de Julio Pardo en el Ayuntamiento de Sevilla cantando 'Pureza Marinera' o el pasodoble 'Churumbelerías' para la dolorosa en la calle Reyes Católicos, interpretado por la banda de las Cigarreras y con el aplauso del público allí congregado.