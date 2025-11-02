Suscríbete a
En vídeo: los cantes a la Esperanza de Triana en la calle Pureza

Varios artistas se unieron antes de la entrada para cantarle a la Virgen delante de su paso

Y al final, la Esperanza fue de Triana

La Esperanza de Triana, delante de su capilla
La Esperanza de Triana, delante de su capilla

P. S.

La Esperanza de Triana ha recibido en su procesión extraordinaria de vuelta a su capilla de los Marineros numerosas ofrendas en forma de petaladas, ramos de flores y cantes. Uno de ellos se realizó a pocos metros de su sede canónica y cuando ... el paso de la Virgen tuvo que aligerar su ritmo porque estaban cayendo las primeras gotas de lluvia.

