san jacinto

Un viaje al pasado de la Esperanza de Triana en San Jacinto

La hermandad residió en este parroquia durante casi un siglo

La Esperanza en San Jacinto
La Esperanza en San Jacinto archivo hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

La Virgen de la Esperanza se encuentra sobre su paso de palio en el presbiterio del retablo mayor de la parroquia de San Jacinto, su antigua sede canónica, donde residió durante casi un siglo. Se trata de una estampa inédita no vista desde hace ... 63 años. El 20 de abril de 1962, por última vez, la dolorosa se encontró bajo este techo, salió en la Madrugada del Viernes Santo y entró en la capilla de los Marineros.

