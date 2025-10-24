Un viaje al pasado de la Esperanza de Triana en San Jacinto

La Virgen de la Esperanza se encuentra sobre su paso de palio en el presbiterio del retablo mayor de la parroquia de San Jacinto, su antigua sede canónica, donde residió durante casi un siglo. Se trata de una estampa inédita no vista desde hace ... 63 años. El 20 de abril de 1962, por última vez, la dolorosa se encontró bajo este techo, salió en la Madrugada del Viernes Santo y entró en la capilla de los Marineros.

La revolución de 1868, conocida como 'La Gloriosa', provocó que las imágenes tuvieran que abandonar la capilla de los Marineros. Tras pasar por una casa en la calle Pureza, llegaron finalmente a San Jacinto. El problema fue que este templo llevaba también décadas cerrado, lo que originó un período de ostracismo dentro de la corporación.

Tras todo esto, la hermandad retomó su actividad en una capilla que hoy ya no existe. No obstante, el escudo de la corporación permanece intacto en el techo, nunca retirado por los dominicos, y actualmente forma parte de las dependencias de la comunidad parroquial, situadas junto al retablo del crucero.

De aquella época existen fotografías de la Esperanza formando la sacra conversación con San Juan Evangelista y María Magdalena, cuando la cofradía contaba con pocos nazarenos, al igual que la mayoría de las hermandades que hacían estación de penitencia. También se registran imágenes de la vuelta de la cofradía por la cárcel del Pópulo, lugar que inspiró la marcha 'Soleá, dame la mano'. La Virgen también procesionaba en la velá de Santa Ana y en el Congreso Mariano de 1929, y en ese período se consolidó la estética de la hermandad según el estilo de José Recio.

Sin duda, fue una de las etapas en las que las imágenes generaron mayor espectacularidad, al encontrarse en un templo de grandes dimensiones, donde se instalaban altares monumentales. La hermandad se convirtió en un referente en los montajes,como reflejan las estampas que se muestran a continuación, propiedad de la hermandad y de Manuel Espinal Halcón. Eran unos años en los que la Virgen llegó a salir con el Cachorro a finales del XIX.