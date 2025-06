Veteranía y juventud se dan la mano en la esplendorosa procesión del Corpus Christi de Dos Hermanas

Valme J. Caballero Dos Hermanas 22/06/2025

Actualizado a las 16:44h.

La mañana del Corpus Christi en Dos Hermanas aglutina cada año a un mayor número de fieles y devotos. Ni el sol ni el calor han sido impedimento para el esplendor de esta procesión, que cuenta cada vez con un cortejo más numeroso y repleto de detalles.

Desde el principio, con los niños carráncanos, hasta el final, con el palio de respeto y quienes acompañaban a la Custodia, la procesión, que llevaba seis pasos – Beato Bienvenido, Santa Ángela de la Cruz, San Fernando, Divina Pastora, Niño Jesús y Santísimo Sacramento- y tres bandas de música – AM Nuestra Señora de Valme, Banda de CC y TT de Nuestro Padre Jesús en la Presentación al Pueblo y Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana-, ha dejado estampas y momentos únicos.

El pequeño Carlos Vargas Pedrera, de 10 años, llevando el Niño Jesús V.J.

Así, el paso del Niño Jesús iba llevado por Carlos Vargas Pedrera, un pequeño de 10 años que se estrenaba en este puesto. Vestía chaqueta oscura, corbata y pantalón corto y tenía que ponerse de puntillas cada vez que quería tocar el martillo porque por su altura no alcanzaba. Pese a ello ha estado en todo momento al frente, ayudado por otro jovencísimo Gonzalo, y guiado por Curri Castillo. Con voz seria y pendiente a su cuadrilla, todos adolescentes y niños, ha sabido estar todo el recorrido ejerciendo de capataz para sorpresa de quienes contemplaban la procesión. Y es que la vinculación a esta hermandad del pequeño es importante, y al mundo cofrade en general, ya que su primo es el capataz general del cortejo, José Manuel Pedrera Colorado, y su padre va de contraguía en la Custodia. La semilla está sembrada y empieza a dar sus frutos.

Antonio Fernández Moguer, con casi 92 años, en la representación de la hermandad de Vera-Cruz del Corpus Christi, de la que se retira V.J.

En contraposición, también hay veteranía en esta procesión. Así, casi a sus 92 años,Antonio Fernández Moguer – conocido popularmente como 'El Moñi'- lleva toda la vida en la hermandad de Vera-Cruz, desde que era un joven y participando de esta procesión Eucarística más de 70 años, portando cirio o vara de la corporación de la tarde del Jueves Santo. La de hoy ha sido especial y significativa para él ya que comentaba que era la última. «Ya no puedo más y para mí esto es lo más grande pero no puede ser, que tengo ya una edad», comentaba, sudoroso y emocionado. «De nazareno me despedí el año pasado y de aquí digo adiós también», afirmaba. Con la voz entrecortada y recordando otros momentos – ha estado 30 años en la Junta de Gobierno ocupando diferentes cargos- manifestaba su decisión aunque contento por haber podido estar tanto tiempo al servicio de su hermandad.

Representación del Regimiento de Transmisiones número 22, de la Base Militar de El Copero, con el pendón de San Fernando V.J.

Representaciones

Todas las hermandades de la localidad han participado en esta procesión y también asociaciones y agrupaciones parroquiales.

Entre las representaciones se encontraba la del Regimiento de Transmisiones número 22, de la Base Militar de El Copero, que portaban el pendón de San Fernando, ante el paso de esta imagen, titular de la hermandad de Valme. Hay que recordar el Santo Rey es el patrón del arma de Ingenieros y de ahí su vinculación con la corporación nazarena.

Además, se encontraba el alcalde, Paco Rodríguez, con el bastón de mando, y concejales de la Corporación Municipal, y representantes policiales.

Asimismo, los niños que han tomado la Primera Comunión en la parroquia de Santa María Magdalena han formado parte de este cortejo y pequeñas ante la Divina Pastora repartiendo estampas.

También hay que resaltar los altares de las diferentes hermandades que han engrandecido el cortejo en todo su itinerario. Entre ellos, el paso de Misterio de la Sagrada Cena.

El Corpus Christi nazareno se enriquece con el paso de los años no sólo materialmente sino en devoción y fieles y hace que esta mañana, aunque sea de domingo, reluzca más que el sol.