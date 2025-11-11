Suscríbete a
+Pasión

Urbanismo concede la licencia de obras para la reforma integral de la capilla de los Estudiantes

La hermandad cree que los trabajos, que durarán entre doce y dieciocho meses, no comenzarán este curso, por lo que no afectarán a la salida de la cofradía en 2026

El proyecto incluye la restauración de la linterna, los pretiles, la cornisa y las fachadas e intervenciones en las cubiertas, los cimientos y el interior de la capilla, así como la sustitución de las instalaciones

La Universidad de Sevilla y los Estudiantes firman la regulación de los usos de la capilla del Rectorado

La capilla universitaria presenta humedades en los pretiles y filtraciones en las cubiertas
La capilla universitaria presenta humedades en los pretiles y filtraciones en las cubiertas ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la licencia de obras para la reforma de la capilla universitaria, sede canónica de la hermandad de los Estudiantes, en el entorno de la antigua fábrica de tabacos. Se tratará de una rehabilitación integral ... de la capilla impulsada por la Universidad de Sevilla, propietaria del inmueble, que durará entre doce y dieciocho meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app