Urbanismo concede la licencia de obras para la reforma integral de la capilla de los Estudiantes

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concedido la licencia de obras para la reforma de la capilla universitaria, sede canónica de la hermandad de los Estudiantes, en el entorno de la antigua fábrica de tabacos. Se tratará de una rehabilitación integral ... de la capilla impulsada por la Universidad de Sevilla, propietaria del inmueble, que durará entre doce y dieciocho meses.

La Comisión Provincial de Patrimonio dio luz verde el pasado mes de septiembre a las labores de restauración de la capilla, faltando hasta ahora sólo el visto bueno de Urbanismo. Su objetivo es salvaguardar el edificio a través de una serie de actuaciones necesarias para frenar su palpable deterioro: su reparación estructural, la evacuación del agua de lluvia, la impermeabilización de su envolvente superior, la reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo, así como la restauración de toda su deteriorada riqueza arquitectónica.

Para la reforma, que deberá seguir los criterios en materia de conservación del patrimonio histórico-artístico siendo «primordial la fidelidad al origen», se utilizarán los mismos materiales empleados en la construcción del monumento (piedra, cerámica, morteros de cal), para garantizar su compatibilidad y perdurabilidad, buscando además no desvirtuar las cualidades del edificio y su armonía.

Las obras comprenderán la restauración de la linterna, de los pretiles, de la cornisa y de las fachadas, intervenciones en la cubierta de la nave principal y los transeptos, la actuación en el asentamiento de la cimentación de la nave del Evangelio y en el interior de la capilla, así como la sustitución integral de las instalaciones de la misma. El presupuesto para los trabajos es de 1.045.814,72 euros.

Las obras, a partir de verano

Aunque aún no hay fecha para los mismos, técnicos consultados por la hermandad de los Estudiantes les han indicado que el plazos de ejecución oscilan entre doce y dieciocho meses. El proyecto, que corresponde a la Universidad de Sevilla, está concebido como un anexo del de la iglesia de la Anunciación. La ejecución del mismo corresponde a la institución universitaria, que, según prevé la hermandad, esperará al desembarco del nuevo rector y la finalización del curso académico en junio para ponerse manos a la obra. La cuestión monetaria también influirá en el comienzo de las labores.

La hermandad deberá trasladarse con sus titulares a una sede provisional durante el año o año y medio que duren las obras

La corporación del Martes Santo aún no tiene nada decidido acerca de dónde recibirán culto sus imágenes titulares durante todo el período en que se desarrollen las obras, unos trabajos integrales que obligarán a sus cofrades a abandonar su sede. Las bodas previstas hasta junio en la capilla se mantienen, pero ya se está avisando de que el recinto podría estar cerrado para las que se solicitan a partir de entonces. En función de cuándo empiecen las obras, la estación de penitencia se realizará uno o dos años desde otro templo, pero en ningún caso en 2026.

Intervenciones previstas

En la linterna, construida con fábrica de ladrillo, se restaurarán los azulejos y pináculos ornamentales, además de reponerse los que se han perdido a cargo de ceramistas artesanos. También se restaurarán los ladrillos tallados, se eliminarán los revestimientos continuos impropios y se impermeabilizará la cúpula. Por último, se restaurarán las vidrieras, la cerrajería y carpintería, incorporándose un nuevo sistema que impida la entrada del agua y facilite la ventilación.

Situación actual de la capilla Remates de la cubierta desprendidos, humedades y ennegrecimiento de la fachada principal y linterna deteriorada y agrietada ABC

Por otro lado, se atajarán las filtraciones de agua de lluvia en la cubierta de la nave central y los transeptos, que presentan humedades y deterioro de los morteros, impermeabilizando toda la cubierta del edificio y conduciendo el agua para que se evacúe al exterior a través de gárgolas cerámicas que atraviesan el pretil. Además, se restaurarán los pretiles eliminando todos los revestimientos de mortero de cemento y pintura, reparando las grietas que aparezcan tras el picado y limpiándose las zonas afectadas por hongos y musgo.

Otro aspecto de la reforma será la eliminación de injertos realizados con morteros no adecuados en las cornisas, así como la restauración, consolidación, impermeabilización y protección de la piedra de las mismas. La restauración de las fachadas consistirá en la eliminación completa de enfoscados y pinturas realizadas con materiales no transpirables, el cosido de grietas y el sellado de fisuras, así como la recomposición de molduras y la limpieza de la piedra de la portada, la espadaña y el zócalo.

Ya en el interior de la capilla, se consolidará y mejorará el terreno de la nave del Evangelio, se picarán los revestimientos, se demolerán los muros que impiden la contemplación del espacio diáfano en el que reciben culto los titulares , mediante un refuerzo con estructura metálica de los arcos, se reforzará la bóveda fisurada mediante una capa de compresión y se cerrarán las fisuras existentes.

En último lugar, se eliminarán todas las instalaciones en desuso y obsoletas de la capilla, renovándose de forma integral a través de dos vías: la mejora de la eficiencia energética instalando luces led y máquinas de climatización de alta eficiencia; y la implementación de un nuevo sistema de climatización y ventilación con control de humedad. También se instalarán detectores de humos e iluminación de emergencia.