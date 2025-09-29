Suscríbete a
La Unión Europea muestra a los profesionales del arte sacro sevillano la hoja de ruta para evitar los plagios de Pakistán

Uno de los grandes avances conseguidos en la exposición celebrada durante la pasada semana en el Parlamento Europeo fue la reunión con la coordinadora de Propiedad Intelectual para buscar medidas efectivas para blindar a los artesanos

Los hitos del arte sacro de Sevilla en el Parlamento Europeo: de los focos de la exposición a la búsqueda de protección

El alcalde y Zoido junto a la cordinadora de Propiedad Intelectual de la UE
El alcalde y Zoido junto a la cordinadora de Propiedad Intelectual de la UE
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

La celebración de la exposición 'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa' la pasada semana en el Parlamento Europeo se ha saldado con dos importantes compromisos. Por un lado, el de Rahim Hayat Qureshi, el embajador de Pakistán ante ... la Unión Europea, presente en la muestra, de trabajar para investigar y frenar los posibles casos de competencia desleal en su país al arte sacro sevillano, cuyos talleres se ha propuesto visitar; y el del Ayuntamiento y los artesanos para conseguir un mecanismo de protección a nivel europeo que sirva para proteger la labor de siglos de bordarores, orfebres o tallistas amenazados por talleres extranjeros.

