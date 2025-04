La Trinidad revoluciona la estética de su cofradía

La hermandad de la Trinidad se ha embarcado en varios proyectos que afectan a nivel estético a la cofradía con el objetivo de revalorizar sus dos pasos de misterio, dotarlos de mayor coherencia entre los elementos que los componen y darles una redondez ... de la que hasta ahora carecían.

La del Sábado Santo es una corporación que tiene como eje central a la Virgen de la Esperanza, una de las grandes obras de Juan de Astorga, quien la gubió en 1820. El nivel artístico y devocional de la dolorosa se complementa con los magistrales atavíos de Joaquín Gómez tanto en Semana Santa como el resto del año −ahora mismo de hebrea−, y con su completo paso de palio, que está totalmente asentado.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el de la Virgen, los pasos de los titulares cristíferos no han terminado de cuajar por diversos motivos, algo que la actual junta de gobierno encabezada por José Antonio Muñoz Romero está dispuesta a solucionar con una serie de reformas en aras del engrandecimiento y la armonización de la cofradía.

La Virgen de la Esperanza, de hebrea esta Cuaresma Hermandad/Diego posada

Esta misma Semana Santa podrán admirarse en la calle varias modificaciones en el paso del Cristo de las Cinco Llagas que tendrán un gran impacto y devolverán solera a un pasaje, el del momento inicial del Descendimiento, que la corporación lleva un siglo representando. Por un lado, está la incorporación de potencias al crucificado de Luis Álvarez Duarte, tallado en 2002 sin orificios para las mismas. Este elemento, unido a la corona de espinas que el imaginero talló poco antes de su fallecimiento en 2019, completa su iconografía, resaltando la divinidad y la realeza de Cristo. De hecho, la hermandad acordó en cabildo en enero la obligatoriedad de que la imagen porte estos atributos durante la estación de penitencia, algo que «demandaban muchos hermanos», como señala el hermano mayor a ABC.

Esa no es la única novedad, puesto que la hermandad encargó al escultor Fernando Aguado la intervención sobre la imagen de Nicodemo para recuperar en lo posible la talla original, como ya hizo en su día con José de Arimatea, que atribuyó al círculo de Roldán: «El Nicodemo de Dubé de Luque estaba concebido para el anterior Cristo de las Cinco Llagas, no terminaba de funcionar con el actual. Por eso, vimos la posibilidad de rescatar el que la hermandad sacaba antes». Aguado no pudo descubrir su autoría al estar muy tocada la imagen, pero sí detalles como que la original era una talla imberbe y con muchos añadidos posteriores. La intervención ha consistido en recuperar toda la mascarilla antigua y darle una nueva vida. El cuerpo sí es nuevo, puesto que el antiguo «era de poca calidad y no era utilizable». Además, la talla en el paso cambiará de escalera, de la derecha a la izquierda, tal y como salía antiguamente. Se conseguirá así que todas las imágenes miren al Señor, otorgando una mayor armonía al conjunto.

Por último en lo relativo al paso de las Cinco Llagas, se estrenará también esta Semana Santa un nuevo sudario realizado a mano por María Ramos y regalado por la familia Lerma que rememorará estampas de antaño y contribuirá a dar empaque al paso de misterio. En definitiva, unos ajustes para recuperar el sabor de un conjunto que incluye muchas imágenes antiguas y que, a juicio de su hermano mayor, «va a parecer otro paso».

Reforma del Sagrado Decreto

El paso del Sagrado Decreto es el que más quebraderos de cabeza ha dado a los cofrades de la Trinidad. El pasado viernes se aprobó en cabildo general extraordinario el proyecto de culminación de este paso alegórico cuya comprensión es difícil para muchas personas dentro y fuera de la hermandad. La presentación del boceto que ejecutará el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga es el fruto del trabajo de una comisión de expertos compuesta por Antonio y Amparo Rodríguez Babío, José Roda Peña, José Ignacio Sánchez Rico y Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Una comisión «compuesta por los mejores, que han ayudado muchísimo», recalca Muñoz.

Boceto de Navarro Arteaga aprobado por los hermanos Hermandad

Las tallas de la Santísima Trinidad se mantendrán, sentadas en una nube en lugar de en los sillones que llevaban hasta ahora, y ganarán más elevación sobre el resto de las figuras a través de una peana para lograr esbeltez, realzar su carácter divino y la actitud de adoración de las demás. También se mantendrá el arcángel San Miguel venciendo al dragón que representa el pecado. Habrá seis nuevas imágenes: los cuatro padres de la Iglesia y las alegorías de la Iglesia dormida y la Fe, todo ello sumado a la nueva disposición que ganarán todas las imágenes para que no haya huecos ni sensación de amontonamiento y, en definitiva, se favorezca la lectura y comprensión de tan complejo misterio. «Con esto podremos dar por terminado el paso del Decreto y volveremos a tener un misterio reconocible», asegura el hermano mayor.

Además, la culminación del paso del Sagrado Decreto incluye la finalización de la orfebrería de los respiraderos, que se habían quedado inconclusos desde que se diseñaron en 1994, año en que volvió a salir el paso alegórico. De esta forma, el taller de los Hermanos Delgado ejecutará ocho cartelas en plata que representarán escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.

La hermandad prevé un plazo de entre tres y cinco años para la realización de la remodelación del misterio, por lo que los trabajos se presentarán ya culminados entre 2028 y 2030. Otra novedad, ajena a la remodelación del paso, pero que también contribuye a «arreglarlo» y afecta a su estética, ya pudo comprobarse el pasado año. Se trata de la forma de caminar del mismo. La hermandad y el capataz, Francisco José Gómez, consensuaron el nuevo estilo de la cuadrilla, que ahora avanza de frente al son de la música con cambios de ritmo, pero descartando los costeros e izquierdos y otros cambios, que se consideraron excesivos.