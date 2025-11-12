Triana ya cuenta con un nuevo grupo de fieles en la parroquia de San Joaquín

El barrio de Triana, uno de los grandes focos de religiosidad popular de la ciudad de Sevilla, cuenta desde el pasado sábado 8 de noviembre con un nuevo grupo de fieles: los del Santo Cristo de la Cruz, constituido en septiembre como asociación parroquial ... en San Joaquín para rendir culto a la talla de José Antonio Navarro Arteaga.

La imagen representa a Cristo vivo en la cruz con los clavos en las muñecas en lugar de las manos. Se trata del germen devocional de este grupo de feligreses que recibieron «con inmensa alegría y gratitud» la noticia de su ascenso de rango hasta el de grupo de fieles, paso previo a la agrupación parroquial, durante la eucaristía celebrada en la basílica del Cachorro para obtener el jubileo junto a otros colectivos de la parroquia de San Joaquín.

El decreto emitido por la autoridad eclesiástica, leído por el presidente y párroco de estos cofrades, Gregorio Sillero Fernández, supone que la barriada del Tardón ya cuenta con otro grupo de fieles. Siguen los pasos del que ya hay establecido en la misma parroquia con la Virgen de la Bella, patrona de Lepe, como titular. Además, también continúan la senda recorrida hace un año por un conjunto de universitarios entusiastas en otro punto de la capital hispalense, el barrio de la Barzola, para dar culto al Cristo de la Santa Cruz, la Virgen del Mayor Dolor y la de la Encarnación Dolorosa.

Ilusión en el Tardón

La junta directiva del grupo de fieles del Cristo de la Cruz de San Joaquín ha dado gracias «a Dios y a nuestro sagrado titular por guiarnos en este camino. Este es un hito fundamental en nuestra historia que nos impulsa a seguir trabajando con renovada ilusión al servicio de nuestra parroquia y de la Iglesia diocesana».

El crucificado de Navarro Arteaga, que presidió el vía crucis parroquial en Cuaresma, fue retirado del culto el pasado 18 de octubre para ser sometido a unas labores de conservación y restauración por parte del imaginero que lo talló. En los días previos, el Cristo fue expuesto a la veneración de los fieles en el presbiterio de la parroquia para que pudieran despedirse de él antes de la intervención.