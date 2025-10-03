Traslado de la Esperanza de Triana a la Parroquia de Santa Ana, en directo

La misión de la Esperanza al Polígono Sur comienza este viernes, 3 de octubre, con el primero de los traslados de la Virgen, que la lleva desde la capilla de los Marineros hasta la parroquia de Santa Ana y que los lectores de ABC pueden seguir en en su página web gracias a la señal en directo de 7TV. En este templo se celebrará, a las 7:30 horas del sábado, una eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, antes de continuar su camino hacia la parroquia de San Pío X.

Esta primera salida sigue el mismo itinerario que la Virgen de la Esperanza recorre cada Cuaresma para la celebración de sus cultos en su segunda casa, la parroquia de Santa Ana, un templo de mayor amplitud que permite acoger a hermanos y fieles. El recorrido es el siguiente: calle Pureza, Párroco Don Eugenio, Pelay Correa y Plazuela de Santa Ana.

La salida está prevista a las 20:30 horas y la entrada a las 21:15 horas. Este será el inicio de uno de los acontecimientos cofrades más importantes del año, si no el que más. En Triana, y en todos los rincones por los que pasará la Esperanza de Triana entre el 3 de octubre y el 1 de noviembre, los devotos ya se encuentran adornando calles y fachadas en señal de fervor y bienvenida.

