Traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral, en directo

07:30

Revive la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur

La Misión de la Esperanza en el Polígono Sur ha dejado imágenes, anécdotas e historias llenas de emotividad y fe. Aquí te dejamos algunos de esos momentos:

La misión de la Esperanza de Triana alcanzó el pasado 12 de octubre su cénit de emotividad cuando los vecinos de una de las barriadas más pobres de España recibieron con todo lo que tenían a la Virgen en su traslado de San Pío X a Jesús Obrero.

Miembros del grupo joven e infantil de la flamante hermandad de Bendición y Esperanza se afanan para engalanar su sede canónica en el Polígono Sur la llegada de la dolorosa de la calle Pureza.

Triana y Víctor Manuel se dieron el 'sí, quiero' ante la Esperanza en San Pío X, confluyendo los deseos de ambos prometidos en plena misión en el Polígono Sur. Él quería casarse en la capilla de los Marineros, pero no había fecha; ella, en su barrio; fue entonces cuando descubrieron que la Virgen visitaría su parroquia.

Criado en un corral de vecinos trianero, tuvo que marcharse al Polígono Sur, donde todo el mundo lo conoce por las historias que cuenta con cariño sobre el viejo arrabal.