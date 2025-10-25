Directo
Traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral, en directo
La dolorosa trianera volverá a salir desde San Jacinto más de seis décadas después y se dirigirá al templo metropolitano para culminar la misión evangelizadora
Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla
Sevilla
Tras haber vivido momentos muy emotivos en el Polígono Sur, la Misión de la Esperanza de Triana alcanza su recta final. Este sábado, 25 de noviembre, la dolorosa será trasladada a la Catedral de Sevilla para celebrar los cultos que pondrán fin a ... un mes frenético para los trianeros. Un besamanos y un triduo darán paso a la misa de clausura de la Misión de la Esperanza que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, coincidiendo con el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.
En esta ocasión, el traslado se realizará bajo palio. Además, la Esperanza de Triana recuperará una imagen histórica al salir desde la parroquia de San Jacinto, templo en el que estuvo residiendo desde el último cuarto del siglo XIX hasta los años 60 del pasado siglo. ABC de Sevilla te lleva en directo la última hora de este traslado que también podrás seguir en streaming por gentileza de 7TV.
Revive la Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur
La Misión de la Esperanza en el Polígono Sur ha dejado imágenes, anécdotas e historias llenas de emotividad y fe. Aquí te dejamos algunos de esos momentos:
Las tres mil caras de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur
La misión de la Esperanza de Triana alcanzó el pasado 12 de octubre su cénit de emotividad cuando los vecinos de una de las barriadas más pobres de España recibieron con todo lo que tenían a la Virgen en su traslado de San Pío X a Jesús Obrero.
La parroquia de Jesús Obrero se viste de gala para recibir a la Esperanza de Triana
Miembros del grupo joven e infantil de la flamante hermandad de Bendición y Esperanza se afanan para engalanar su sede canónica en el Polígono Sur la llegada de la dolorosa de la calle Pureza.
El 'milagro' de la Esperanza de Triana: dos novios se casan ante su Virgen en Las Letanías
Triana y Víctor Manuel se dieron el 'sí, quiero' ante la Esperanza en San Pío X, confluyendo los deseos de ambos prometidos en plena misión en el Polígono Sur. Él quería casarse en la capilla de los Marineros, pero no había fecha; ella, en su barrio; fue entonces cuando descubrieron que la Virgen visitaría su parroquia.
José 'el Triana', de la Vega a Las Letanías: «Con doce años, me iba a ver a la Esperanza y no aparecía en casa hasta que se recogía»
Criado en un corral de vecinos trianero, tuvo que marcharse al Polígono Sur, donde todo el mundo lo conoce por las historias que cuenta con cariño sobre el viejo arrabal.
La Esperanza de Triana en San Jacinto
El traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral viene marcado por un hecho histórico: el regreso de la dolorosa a la parroquia de San Jacinto. Se trata de una estampa inédita no vista desde hace 63 años. El 20 de abril de 1962, por última vez, la dolorosa se encontró bajo este techo, salió en la Madrugada del Viernes Santo y entró en la capilla de los Marineros.
El templo dominico cobijó a la Esperanza de Triana a finales del siglo XIX. La Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, obligó a la corporación a abandonar la capilla de los Marineros. Tras pasar por una casa de la calle Pureza recaló en San Jacinto.
La hermandad recuperó la propiedad de su capilla en los años 30, pero el lamentable estado de conservación que presentaba postergó el regreso de la cofradía hasta 1962.
Itinerarios y horarios del traslado de la Esperanza de Triana
La Esperanza de Triana saldrá a las 8:00 horas y buscará el puente por San Jacinto y Altozano. Ya en la otra orilla, la comitiva se adentrará en por Pastor y Landero y Adriano para alcanzar la Puerta del Arenal. Desde ahí, el cortejo transitará por García de Vinuesa y alcanzará el entorno de la Catedral por la Punta del Diamante. La entrada está prevista para las 14:30 horas.
8:00 horas. Salida desde la parroquia de San Jacinto
Pagés del Corro
San Jacinto
Plaza del Altozano
Capillita del Carmen
Puente de Triana
Paseo Cristóbal Colón
Reyes Católicos
Pastor y Landero
López de Arenas
Adriano
Arfe
Puerta del Arenal
García de Vinuesa
Avenida de la Constitución (Punta del Diamante)
Alemanes
Cardenal Carlos Amigo
Plaza Virgen de los Reyes
14:30 horas. Entrada en la Catedral por la Puerta de los Palos
Bienvenidos al traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral
¡Buenos días!
Os damos la bienvenida a la retransmisión en directo del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral de Sevilla, donde pondrá fin a la misión evangelizadora que ha llevado a la dolorosa hasta las barriadas del Polígono Sur.
