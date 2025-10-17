Suscríbete a
El trabajo diario de Bendición y Esperanza, la hermandad más joven de Sevilla, para mejorar la vida en el Polígono Sur

El hermano mayor, Ángel Hartmann, confía en que la misión de la Esperanza de Triana redunde en beneficios espirituales y materiales para la parroquia y el barrio

Los vecinos del Polígono Sur arropan a la Esperanza de Triana en la parroquia de Jesús Obrero

Nazarenos de esperanza para el barrio más pobre de España

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

El hermano mayor de Bendición y Esperanza junto a su titular cristífero
Pepe Trashorras

La parroquia de Jesús Obrero vive unos días muy especiales con la visita de la Esperanza de Triana con motivo de su misión evangelizadora en el Polígono Sur. El templo, rebosante de vida y de bullicio durante esta semana, ya fue escenario ... en la pasada primavera de otro destacado hito para el barrio: la primera salida con nazarenos de su cofradía en la tarde del Viernes de Dolores.

