Torreblanca celebra este domingo su romería, la única de Sevilla capital

El barrio de Torreblanca se viste de gala este domingo, último del mes de septiembre, para celebrar una nueva edición de su romería dedicada al Inmaculado Corazón de María.

En ese día, el simpecado saldrá en su carreta tirada por bueyes y adornada con flores de papel y rodeada de un cortejo con carretas, caballistas, jardineras y romeros a pie. Un concurso de caballistas y carretas premia a los mejores cada año.

Tras la misa de romeros, cantada por el coro de la hermandad, sale, a las 9.00 horas, la romería de la plaza del Corazón de María y estará en plaza de las Acacias a las 10.00 horas, glorieta de Torreblanca a las 11.45 horas, parque de Torreblanca a las 12.10 horas, y parque del Tamarguillo a las 14.10 para alcanzar el Eucaliptal. En este recorrido saludan a la hermandad de los Dolores en la parroquia de San Antonio y se reza la salve en el convento de las hermanas de la Cruz de Torreblanca.

La estancia en el Eucaliptal se extiende hasta las 18.00 horas, aproximadamente, y comienza el regreso con otro itinerario y que finaliza con la entrada en la parroquia sobre las 23.00 horas. Tiene una emotiva parada en la casa de las Hermanas de Cristo Rey, camareras de honor.

Excepto el trayecto por el parque de Torreblanca, la romería es urbana casi en su totalidad ya que el camino por zonas verdes es escaso.

Romeros

En esta romería participa toda Torreblanca y también algunos vecinos de Sevilla Este. Además, grupos de amigos y familias se reúnen en este día para no perder la tradición del lugar donde han crecido. Es el caso de Alberto Jiménez, muy vinculado al barrio e incluso tiene una calle rotulada con su nombre, que durante todo el mes -junto a los suyos- se prepara para esta festividad, que vive tanto en la iglesia – participando en sus cultos- como en la parte romera festiva. «Es un día en el que nos encontramos muchos amigos del barrio», comenta.

Así, también se ha extendido la devoción al Inmaculado Corazón de María que, aunque sigue teniendo como núcleo principal de devotos a los vecinos del barrio, cada vez acuden a celebrar este domingo festivo personas de otros lugares.

La hermandad, cuyo hermano mayor es Jairo Elías Cobo, prepara todos los cultos previos y organiza esta romería, que se celebra desde 1958 y que ha cambiado varias veces de ubicación.

Las mujeres y niñas suelen ir vestidas de flamenca mientras que los hombres caminan con sombrero y pañuelo.

