Suscríbete a
+Pasión

450 aniversario

Los titulares del Museo regresan este sábado a su capilla en procesión en el cierre del 450 aniversario

La banda de la Oliva de Salteras pondrá los sones musicales a esta salida extraordinaria de regreso desde la Catedral hasta la plaza del Museo

Sevilla viaja en el tiempo con un Museo andante de la Semana Santa

El Stabat Mater en la Semana Santa de Sevilla: una historia de idas y venidas

Los titulares del Museo en un mismo paso por sus cuatro siglos y medio
Los titulares del Museo en un mismo paso por sus cuatro siglos y medio hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los titulares de la hermandad del Museo regresan a su capilla en procesión extraordinaria en la tarde de este sábado, 8 de noviembre. La vuelta a su sede canónica se produce tras haberse conmemorado en la Catedral de Sevilla el 450 aniversario fundacional ... de la corporación con una misa estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, celebrada ante el monumento a Cristóbal Colón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app