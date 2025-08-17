Un tertuliano de TVE se burla de la restauración de la Macarena: «Quiero ver un reality»

La restauración de la Virgen de la Macarena es un asunto que continúa traspasando fronteras nacionales e internacionales. Hace tan sólo unos días el New York Times se hacía eco de la polémica que califica como «el escándalo del verano» sevillano. Un reportaje en el que se explican los hechos y en la que se destaca la «profunda devoción» que el revuelo de la restauración ha demostrado que se tiene por la talla.

En los medios de comunicación nacionales, así como en los programas de corazón y entretenimiento, la noticia también se ha seguido muy de cerca. Esta misma semana la Virgen ha sido retirada del culto para proceder a una nueva restauración, información que ha ocupado un hueco este domingo en el programa DCorazón de Anne Igartiburu en Televisión Española. En la conversación uno de los tertulianos, Germán González, comentaba en tono de burla que le gustaría ver un reality sobre la restauración de la Macarena.

«Creo que estamos ante una buena oportunidad para hacer de esto un relity de la restauración. Quiero verlo», declaró el colaborador quién prosiguió con el tema entre risas sugiriendo que la Macarena podría «aparecer en las monedas de euro». Otra de sus propuestas era que los del Río le dedicaran una canción: «dale a tu cuerpo alegría Esperanza Macarena». Estas declaraciones no han tardado en causar revuelo en las redes sociales donde se ha criticado la forma de tratar una devoción tan importante.