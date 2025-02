Una suciedad que evidencia la falta de civismo en la Semana Santa de Sevilla

No eran ni las tres de la tarde cuando un joven nazareno, con el antifaz levantado, caminaba por Eduardo Dato comiendo un bocadillo y con una lata de refresco en la otra mano. La hermandad apenas llevaba poco más de dos horas de procesión en la calle pero el chico, como otros, ya estaba comiendo. Pero lo peor no fue eso sino que arrojó el papel del bocadillo. Con la lata no se sabe lo que hizo.

La imagen, vista al paso de la Sed, es sólo una anécdota de cómo durante la estación de penitencia también los hay que no cumplen. No es sólo un nazareno sino un ejemplo de como muchos no saben comportarse y mantener una actitud más cívica.

Lo peor son seguramente quienes, entre el público, no usa las papeleras para depositar los residuos mientras espera el paso. O los que sacan la cerveza, aunque sea en vasos de plástico, mientras pasa la procesión. Ayer esa estampa volvía a repetirse en la plaza del Salvador o en la zona del Postigo mientras discurrían los pasos. Aunque estuviera por delante la Virgen del Baratillo o el Cristo de la Lanzada. Muchos de esos vasos acabaron en el suelo.

Y lo mismo ocurría con las pipas. Porque parece haberse convertido en tendencia comerlas, sentada en una silla plegable mientras pasan los nazarenos. Es verdad que no todos tiran las cáscaras al suelo. Pero los que lo hacen no sólo dejan una imagen deplorable. sino que además no se lo pone nada fácil a los penitentes que deciden procesionar descalzos. Alguno de ellos intentaba ayer esquivar esas cáscaras.

Son la otra cara de la moneda que deslucen los días grandes y que contribuyen a mostrar una imagen que cada día se repite tras el paso de las procesiones. Caminar por las calles del centro a la mañana siguiente repite la misma estampa: papeles, envoltorios, latas, pipas. Y mucha cera que hace que algunos vehículos que surten cada mañana a los bares y restaurantes, emitan un ruido, como un chirrió de la cera pegada al asfalto.

Y todo ello ocurre pese a que el despliegue que hace Lipasam para limpiar la ciudad está compuesto por más de 800 operarios. Un dispositivo que este año ha sido reforzado con más de 363 contrataciones y al que el propio alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quiso visitar el martes en el momento que salían a faenar. Es un dispositivo que debe salir a faenar tras el paso de cada procesión y por la noche, una vez que termina la jornada diaria.

Los datos de la recogida de residuos de la jornada anterior son una muestra de la suciedad que queda cada día: sólo el Martes Santo se retiraron 121.065 kilos de residuos en la zona de influencia de la Semana Santa. Aunque fuera una cifra que, según el Ayuntamiento de Sevilla, suponga, un 13,9 por ciento menos, el Servicio de Inspección de Lipasam efectuó 336 intervenciones relacionadas con normativa a cumplir por establecimientos hosteleros, correcto uso de contenedores y otros.

Papeleras

Hasta ayer martes se habían retirado en las calles de Sevilla 514.068 kilos de residuos en la Semana Santa. Además, se realizaron 21 propuestas de denuncia por incumplimientos de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos. Y dentro de la campaña de concienciación para Semana Santa, se repartieron en Carrera Oficial 11.800 bolsas para depositar residuos y 7.,700 «papeleras», que son los recipientes que entregan para evitar que se tiren las cáscaras al suelo pero que, a juzgar por una mirada a las principales calles del centro, parece dar poco resultado. Está claro que la ciudad tiene que «hacérselo mirar».

¿Y qué pasa con las sillitas plegables? Desde el Ayuntamiento se insiste en que están prohibidas en los cruces de paso de cofradías y para ello hay señales específicas por motivos de seguridad. Sin embargo esas sillas, algunas de ellas más propias de una jornada de senderismo que de otra cosa, siguen proliferando por todas las calles del centro. Sólo un paseo bordeando el paso de cualquier cofradía puede ofrecer la imagen de una «primera fila» abarrotada de banquillos de ese tipo. Y no todos los que descansan en esos improvisados asientos son niños pequeños. Es algo que parece ir a más sin remedio. Y eso que estamos en tiempo de penitencia. ¿O no?