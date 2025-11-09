Suscríbete a
procesión extraordinaria del museo

Un Stabat Mater para las bellas artes de las cofradías de Sevilla

El Museo celebra su 450 aniversario fundacional con una procesión extraordinaria en todo su sentido por la belleza estética del paso, acompañado por la Oliva de Salteras

La procesión, con muchísimo público durante todo el recorrido, entró a pocos minutos de las once, con casi más de una hora de retraso, en una noche que se puso fría

El Stabat Mater del Museo, a la salida de la Catedral este sábado Juan flores
Jesús Díaz

La pregunta que rondaba la tarde noche de este sábado en la mente de la Sevilla que decidió salir a las calles, que fue mucha, a vislumbrar la semejante composición artística que la hermandad del Museo ha regalado a la ciudad es cuántos años ... habrán de pasar para volver a contemplar dicha obra: el Cristo de la Expiración que tallara Marcos Cabrera hace cuatro siglos y medio y la Virgen de las manos entrelazadas, la de las Aguas, de rodillas ante su Hijo. Un Stabat Mater para las bellas artes de las cofradías de Sevilla.

