La pregunta que rondaba la tarde noche de este sábado en la mente de la Sevilla que decidió salir a las calles, que fue mucha, a vislumbrar la semejante composición artística que la hermandad del Museo ha regalado a la ciudad es cuántos años ... habrán de pasar para volver a contemplar dicha obra: el Cristo de la Expiración que tallara Marcos Cabrera hace cuatro siglos y medio y la Virgen de las manos entrelazadas, la de las Aguas, de rodillas ante su Hijo. Un Stabat Mater para las bellas artes de las cofradías de Sevilla.

Y todo ello en jornada de otoño, que pasó de fresca a fría cuando cayó la noche, enmarcada con los sones de las marchas interpretadas por la Oliva de Salteras, que cerró la noche, como no podía ser de otra manera, con Virgen de las Aguas, lo que arrancó unos aplausos, entre un quiero y no puedo. La combinación del Cristo de la Expiración y los sones como Amarguras, Soleá dame la mano, Cachorro (Saeta sevillana) o Mater Mea, casi sin quererlo, hacía evocar lo que sucedió en el Cachorro después de aquel Santo Entierro Magno en el que decidió cambiar las cornetas y tambores por las marchas de palio. Puestos a soñar…

Tras la misa matutina presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en el altar dispuesto delante del monumento funerario de Cristóbal Colón de la Catedral, la hermandad se disponía a celebrar el acto central para conmemorar los 450 años de su fundación. La hora marcada eran las cinco. Todo eran nervios en el interior de la Seo. En el exterior el Centro vivía otra tarde de éxtasis turístico: sol, buen tiempo y una invasión allá por donde mirases.

Galería. juan flores

De hecho, muchos de los que se agolpaban en la Puerta de Palos del templo metropolitano desde poco más de las cuatro y media de la tarde eran turistas. Era fácil identificarlos por su cara de asombro al ver ante sus ojos el majestuoso Stabat Mater de la hermandad el Museo sobre el paso del Cristo de la Expiración, a cuyos pies había dispuesto la corporación a la Virgen de las Aguas elegantísima enjoyada.

Pero no fueron los primeros que la disfrutaron. En las naves de la Catedral, los visitantes del templo pararon sus pasos al escuchar el llamador de las andas y todos, móvil en manos, se pusieron a grabar lo que nunca antes vieron cuando el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas bajaban la rampa del altar efímero para, mientras se celebraba la eucaristía en inglés de los sábados a las cinco de la tarde, tomar el camino que le llevaría hasta la Virgen de los Reyes, la patrona de la ciudad y la Archidiócesis, mientras

Allí, una ofrenda floral mutua, y la primera Salve de la tarde, rezada por Marcelino Manzano, canónico y delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, quien acompañó a la junta de gobierno hasta que abandonó el templo catedralicio. Escuchando la oración (llorando en este valle de lágrimas / Ea, pues, Señora Abogada Nuestra/ vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos) era inevitable buscar el rostro nacarado de la Virgen de Cristóbal Ramos, quien la creó, tras la inspiración de Murillo, cómo la han visto los ojos de la ciudad este sábado, para ir arrodillada delante del Cristo con las manos entrelazadas.

A diferencia de la jornada del viernes, en la procesión de ida a la Catedral, en el exorno floral había renacido el color blanco, símbolo de la pureza de María. La cruz de guía a las 17.30 horas estaba en la plaza del Triunfo, precediendo a un cortejo lleno de niños y jóvenes luciendo orgullosos su medalla.

Bajo un azul claro otoñal, sin la fuerza del sol, el misterio de la hermandad del Museo se disponía a regalar más de cinco horas a Sevilla. Entró a escasos minutos de las once de la noche, casi una hora más tarde de lo previsto, fruto de un ritmo pausado en su itinerancia por las calles del Centro, llenas. Bullas pero sin agobios. Para bulla, e innecesaria, la que se formaba delante del paso entre cangrejeros y los que llevan una cámara de fotos, porque a todos no se les puede denominar fotógrafos.

La música

La primera marcha, Expiración, y el toque de tambor, destemplado, eran dos símbolos que aventuraban otro de los regalos que el Museo hizo este sábado a Sevilla: la música. Virgen del Valle, Procesión de Semana Santa en Sevilla, Nuestro Padre Jesús, Tus Dolores son mis Penas, Ione, Mater Mea, El Cachorro (saeta sevillana), Margot, Quinta Angustia, o Soleá dame la mano. Exquisito repertorio.

La hermandad volvía a cruzar el andén del Ayuntamiento algunos años después (el Lunes Santo regresa a su capilla por Molviedro) y lo hacía a sones de Amarguras. En la Casa Consistorial lo esperaba Manuel Alés, Ignacio Flores y Amidea Navarro, por parte del Ayuntamiento. Conforme avanzaba la tarde y la procesión conquistaba el Centro se invertía la proporción de quienes disfrutaban de esta procesión extraordinaria.

Ya eran más los cofrades sevillanos y menos los turistas que habían salido a buscar los ojos de la Virgen de las Aguas a los pies de su hijo en su Expiración. Aunque esto no evitó situaciones un poco surrealistas en una ciudad como ésta. En la calle Rioja, a la altura del Convento del Santo Ángel, la música flamenquita de la terraza del hotel cercano se colaba entre los sones de la Oliva. Parecía una escena del 'El mundo es nuestro'.

El frío que empezaba a hacerse notar no fue impedimento para que los amantes del Museo de Sevilla decidieran adentrarse en las estrecheces de las calles que iban a poner el colofón a una procesión extraordinaria en todos los sentidos. Gravina, Pedro del Toro, Bailén,... un escenario para ver las dos portentosas tallas a la luz de las velas de los antiguos candelabros del Cachorro, hoy en Jerez. Todo se iba consumando, pero había un runrún entre los cofrades. Sonó Virgen de los Aguas y los más valientes aplaudieron. Fue una forma de agradecer el regalo del Museo de Sevilla a la ciudad en la tarde noche del 8 de noviembre de 2025, pocos días después de haber cumplido 450 años.