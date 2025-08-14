La Soledad de Castilleja y de Gerena salen en procesión por el dogma de la Asunción

Ante la llegada del 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen a los cielos, en la provincia de Sevilla dos imágenes titulares, de dos hermandades penitenciales, sacarán a sus respectivas dolorosas en procesión, ambas son de carácter extraordinario, pero están recogidas en sus respectivas reglas, es decir, sin tener que emitir una petición a la autoridad eclesiástica.

En primer lugar, la Virgen de la Soledad de Castilleja de la Cuesta sale bajo palio en la noche del 14 de agosto por el 27 aniversario del Año Santo de la iglesia católica y el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción. Durante la mañana, a las 12, se oficiará una eucaristía a presidir por Alfonso José Filiberto del Castillo, párroco de Santiago y Purísima Concepción.

A las nueve de la noche dará inicio la procesión de la Soledad bajo palio por las siguiente calles: Plaza de Santiago, Lepanto, Enmedio, Manuel García Junco, Real, Jesús de Gran Poder, Enmedio, 28 de febrero, Príncipe de Asturias, Lepanto, Plaza de Santiago, Hernán Cortés, Real, Convento y Plaza de Santiago, teniendo prevista la entrada a las 3 de la madrugada. La banda de música Santa Ana de Dos Hermanas pondrá los sones a la procesión.

Soledad de Gerena hdad.

En Gerena, la Virgen de la Soledad, por el 75 aniversario del dogma de la Asunción, saldrá en procesión de gloria en la tarde del 15 de agosto, a partir de las 20.30 horas de la tarde. En la plaza de la coronación en la que se inaugurará el monumento del 50 aniversario de la coronación de la Soledad, teniendo la entrada prevista para las 1.30 horas.

El recorrido previsto para la procesión es el siguiente: San Sebastián, la Iglesia, la Plaza, 28 de febrero, plaza de la Lonja, Nuestra Señora del Rosario, pintor Pablo Picasso, Jesús del Gran Poder, plaza de la Coronación, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora de la Soledad, Blas Infante, Cristo de la Vera Cruz, plaza de la Constitución, Ramón y Cajal, capataz José Manuel Mora y San Sebastián.

Antes de la procesión, en la mañana, a las 10 horas, función principal presidida por Ángel Luis Bayo, párroco de la Purísima Concepción de Gerena, con estreno de la nueva misa para la ocasión.