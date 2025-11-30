El Sol presenta el nuevo hábito de nazareno

La hermandad del Sol continúa dando forma a la renovación de su patrimonio, iniciada con el paso de palio, un proyecto que se prolongará en los años venideros con la reforma del paso del Santo Cristo Varón de Dolores y, ahora, con la presentación ... de las nuevas túnicas de nazarenos en su capilla, tras la conclusión del triduo de la dolorosa en la parroquia de San Diego de Alcalá.

El nuevo hábito, presentado por José Manuel Bonilla,consiste en una túnica de color crema de sarga con cola, acompañada de un antifaz verde de sarga hasta la rodilla, un babero terminado en corte recto a modo de escapulario y un cinturón ancho de esparto, manteniendo así la identidad histórica de la corporación.

Esta medida fue aprobada por los hermanos en un cabildo extraordinario celebrado el 13 de marzo de 2025, al finalizar el quinario al Santo Cristo Varón de Dolores, y ratificada por la autoridad eclesiástica el pasado 20 de septiembre.

La cuestión del hábito de nazareno está incluida en la Regla número 38, apartado D, del proyecto de reglas presentado, quedando incorporada a las reglas actualmente vigentes de la hermandad.

El motivo de la modificación no es otro que la escasez del ruán verde, un material que, además, es minoritario y tiene un elevado costo. Además, un grupo de hermanos, en conversaciones con la junta de gobierno, indicaron la falta de comodidad y practicidad de la túnica para una estación de penitencia tan larga como la que realiza la hermandad del Sol.

Adquisición de túnicas

Aquellos hermanos que deseen adquirir la nueva túnica pueden hacerlo a través del número de teléfono 615 598 466 o mediante la dirección de correo electrónico dmgsol@hermandaddelsol.org

Por otro lado, la corporación ha puesto a disposición de los hermanos descuentos para los dos próximos años, bien entregando la túnica antigua en la que obtendrán un descuento de un 60% para la nueva o 30% sin devolver el hábito anterior hasta el 20 de enero de 2026. Asimismo, la hermandad posibilita el poder financiar el pago de la túnica y continuarán con el alquiler de las mismas para el Sábado Santo.