La silueta de espaldas de la Virgen de Valme anuncia la romería de 2025

Una estampa hasta ahora nunca vista anuncia la romería de Valme de 2025. Se trata de una silueta de la Virgen de espaldas que forma parte de una obra ecléctica en la que se presentan diferentes materiales sobre tabla como metacrilato, cartón, lienzo y como técnica pictórica, el óleo.

Sobre un fondo de color naranja y como ha indicado en la presentación el autor del cartel, el joven carmonense Manuel Jiménez García, con los característicos «castillos y leones así como le leyenda Váleme Señora, este cartel supone un paso más en mi trayectoria. En él he explorado nuevas formas que se alejan de la mera estampa devocional y va un paso más allá».

«La escena sugiere y provoca reflexión, con la Virgen en su jamuga – un elemento icónico-, en la que a cada espectador lo lleva a un instante personal. Concretamente, yo me he inspirado en el momento de la salida de la romería, en esa tensa espera de reencuentro», explicaba el artista. «El cartel está cargado de simbología como las tradicionales flores de papel, las manos de quienes se acercan a la Virgen, la corona como signo de amor y devoción y una frase del poeta Romero Murube 'Antigua y joven sentada a la brisa de lo eterno', añadía.

El autor, que ha mostrado su gratitud con la hermandad por la confianza depositada en él y la libertad a la hora de trabajar, ha afirmado que «Valme está hoy más viva que nunca y que con este cartel no sólo se anuncia la romería sino que se renueva la fe y el amor de un pueblo que nunca deja de volver a su madre».

Por su parte, la hermana mayor, Isabel María Caballero, ha agradecido el trabajo del cartelista y ha resaltado su «valentía, originalidad y fuerza al representar algo tan icónico como es la silueta de la Virgen y que sólo contemplamos el día de la romería».

Guía turística

En el transcurso de este evento, la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Carmen Gil, y el teniente hermano mayor de la hermandad, Tomás Muriel, han presentado una nueva edición de la Guía Turística de la Romería, con la que se ha actualizado la editada en 2016. La nueva recoge los últimos eventos como la declaración de Bien de Interés Cultural, las dos visitas de la Virgen a Sevilla y lo que ha supuesto, los actos por la pandemia.

La responsable municipal ha destacado que «hace nueve años Dos Hermanas no contaba con Plan Turístico pero desde que lo tiene estaba claro que la romería y la Virgen de Valme tenían que formar parte del mismo por muchos motivos: históricos, culturales, devocionales, artísticos…»

El acto, al que han acudido entre otros, los concejales de Cultura y Fiesta, Movilidad, Fomento y Participación Ciudadana, y diferentes hermanos mayores de hermandades nazarenas, ha estado amenizado con las voces del coro de la hermandad, que ya prepara su espectáculo anual en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.