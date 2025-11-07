Suscríbete a
Sevilla viaja en el tiempo con un Museo andante de la Semana Santa

La hermandad decana del Lunes Santo se trasladó a la Catedral para celebrar su 450 aniversario recuperando la vieja estampa del Stabat Mater con sus imágenes titulares

El Stabat Mater en la Semana Santa de Sevilla: una historia de idas y venidas

El Stabat Mater del Museo, instantes después de salir de su capilla
El Stabat Mater del Museo, instantes después de salir de su capilla Juan Flores
Pepe Trashorras

Sevilla retrocedió algo más de cien años en el tiempo en la tarde noche de este viernes. La hermandad del Museo reeditó ante la atenta mirada de cientos de cofrades la antigua estampa del Stabat Mater de sus titulares en el traslado de ... los mismos hasta la Catedral para celebrar sus cuatro siglos y medio de vida. A pesar de tan dilatada historia, el paso de palio no apareció hasta 1922, cuando la lluvia frustró su primera salida. No fue hasta el año siguiente cuando la Virgen de las Aguas salió por primera vez en solitario coincidiendo con la inauguración del Lunes Santo en Sevilla.

