La Virgen de los Reyes a su salida de la Catedral por la Puerta de los Palos

Sevilla renueva su voto de acción de gracias a la Virgen de los Reyes La patrona de Sevilla, como cada 15 de agosto, recorrió por las gradas bajas de la Catedral en una procesión con muchísimo público El termómetro dio un leve respiro en la mañana de este viernes, a pesar de que la madrugada fue calurosa

La ciudad, como cada mañana del 15 de agosto, ha renovado su voto de acción de gracias a la Virgen de los Reyes, aquella que, según la leyenda, soñó Fernando III, a la que le imploró su intervención para alcanzar la victoria en su conquista de Sevilla, quien la tomó como patrona y a la que rinde honores en el amanecer del día de la Asunción.

Aún de noche, las calles de la ciudad presentaba señales de que estaba a punto de romper una mañana distinta. Era la mañana de la Virgen. El tranvía venía a reventar, como en las grandes ocasiones del calendario. A las siete y media se conjugaba en el ambiente los sones de la banda militar y las campanas en el exterior de la Catedral. En el interior, con los hombres de costal ya dispuestos bajo la parihuela de la Virgen, se entonaba el Salve Regina. El arzobispo tenía el honor de ser el primero en golpear el martillo de la patrona, cuyo paso este año, como novedad y por obligación por obras, estaba dispuesto, junto al altar de los cultos, en el trascoro de la Seo.

Arrancaba así un discurrir por las imponentes naves del templo catedralicio a los sones del órgano. Antes de salir, hacían acto de presencia procedentes de patio de los Naranjos la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza; la provincial, con su presidente; la consejera de Cultura: el subdelegado del Gobierno en Sevilla y el delegado de la Junta en Sevilla, entre otras autoridades políticas, que se agolpaban junto a los altos cargos militares, como el teniente general Carlos Melero, jefe de la Fuerza Terrestre. Uno de los estrenos de la mañana era la del teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo Maestre, y su junta de gobierno.

A las ocho en punto la Virgen asomaba a los pies de la Giralda, cuyas campanas no paraban de repicar para anunciar que esta mañana salía la patrona de Sevilla y la Archidiócesis. El termómetro daba un leve respiro después de otra noche de aire acondicionado obligatorio

Muchísimas personas esperaban en la plaza que lleva su nombre para cruzarse con la mirada de la imagen fernandina. Muchísimas personas allí y por todo el recorrido. Sevilla no falla a la cita con su fe, su arraigo familia, su tradición heredera, el rito y la gloria, como entona el himno en honor a la patrona.