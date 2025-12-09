Sevilla, nuevamente rendida ante la Inmaculada

La Inmaculada es un dogma de la iglesia católica que se refiere a la virginidad y pureza de la Virgen María desde el primer instante de su existencia. La madre del Señor fue concebida sin pecado original; desde su concepción estuvo libre de toda ... mancha de pecado. La ciudad de Sevilla defendió este dogma incluso antes de que fuera proclamado oficialmente por la Santa Sede.

Otro día de la Virgen en Sevilla, uno de los más importantes, en el que se reivindica el papel de María en la vida de los creyentes. Es una ciudad que tiene a la Virgen presente en la iglesia, en los hogares y en las calles, como en el monumento de la Inmaculada ubicado en la Plaza del Triunfo, y en una tierra que ostenta un título mariano otorgado por la Virgen de los Reyes.

Galería. La Virgen del Socorro del Amor m. j. r rechi

El ocho de diciembre está marcado por la multitud de eucaristías dedicadas a la Virgen, como la de la Catedral, en la que los Seises bailan ante el Santísimo con vestimentas celestes y blancas; este año, además, también lo hacen delante de la patrona. Es un día para descubrir tallas de la Inmaculada, presentes en la mayoría de los templos, o para contemplar los besamanos de imágenes de esta advocación, de hermandades que consideran a la Purísima un elemento fundamental de su historia, así como de tallas de glorias o dolorosas que reciben el beso de los fieles.

Galería. La Virgen de la Cabeza de las Siete Palabras m. j. r. rechi

El pasado año, estos cultos pudieron tener menor importancia por la procesión magna, aunque en los días anteriores más de 80 montajes se instalaron en las iglesias en honor a la Inmaculada y al II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Este año, la Macarena lo ha eclipsado todo, pero en ABC se ha reservado un espacio para esta tradición tan destacada.

En estos besamanos, lo importante no es discutir quién lo hace mejor, porque no se trata de una competición, sino de la finalidad de que cada hermandad ofrezca a la Virgen, cada una con su estilo y personalidad, y de renovar el voto de fe a María, aunque la estética es muy importante para realzar a una imagen.

Galería. La Virgen de las Tristezas m. j. r. rechi

Uno de los besamanos más comentados es el colosal instalado en la iglesia de Santiago para la Virgen del Rocío, el primero de esta dolorosa coronada. No le falta un solo detalle y cuenta con elementos representativos religiosos, constituyendo una auténtica catequesis de fe, al igual que el de la Virgen de la Salud del Santo Ángel. Se ha creado un estilo muy personal, con flores de talco, candelabros de cristal, un gran exorno floral y una presentación de la imagen a un nivel de excelencia, palabra muy de moda en la actualidad.

Los cofrades han destacado mucho el ver a la Virgen de los Dolores de Santa Cruz con un manto bordado, dotado de gran personalidad por Leandro, quien ha sabido sacar mucho partido a la dolorosa de Eslava, siguiendo su línea habitual, como hizo con la Soledad de San Buenaventura. Se trata de una corporación que dispone de un ajuar de alto nivel para su titular. Por su parte, Las Siete Palabras está alcanzando un gran nivel, con una elegancia e impronta a tener en cuenta. En sus besamanos han optado por colocar el simpecado representativo de la fecha, como hacen los Negritos, una hermandad que varía cada montaje. La amplitud del besamanos de la Virgen del Socorro permitía una gran presencia del fiel ante la imagen.

Galería. La Virgen de la Concepción del Silencio m. j. r. rechi

En San Andrés, la Virgen de las Penas se presentó ataviada de gala, con ricos bordados, más imponente que nunca, acompañada de un montaje diferente que incluyó la colocación de una cortina para cubrir el retablo mayor y un dosel. Madre de Dios de la Palma recibió el beso de los fieles a los pies del Cristo de Burgos. En San Martín se pudieron admirar varias imágenes secundarias del misterio de la Lanzada junto al crucificado, en la parte trasera de la capilla sacramental, así como la Virgen de Guía en solitario.

Clasicismo en la Vera Cruz, con la Virgen de las Tristezas luciendo su terno bordado. Destacaba la cercanía de la Virgen del Subterráneo, ubicada en el presbiterio, con su candelería y parte del palio como fondo, montaje cubierto por una gran lona debido a la restauración del retablo mayor, lo que ofreció una estampa memorable para la posteridad. También llamó la atención el realce dado por Joaquín a la Virgen de la Concepción de la Trinidad, en un besamanos que permitió contemplar a la Virgen de la Esperanza junto al Cristo de las Cinco Llagas.

Uno de los epicentros de esta fiesta se encuentra en San Antonio Abad, con el besamanos de la Virgen de la Concepción, un montaje de excelencia repleto de detalles concepcionistas. Otro clásico del día fue la Virgen de la Soledad de los Servitas, o la oportunidad de admirar a Montserrat de cerca el día de la Inmaculada, antes de ser trasladada al monasterio de Montserrat, como parte de los actos del 425 aniversario y de la conmemoración de los mil años de este templo.

No faltaron besamanos en la periferia, como el de la Purísima de Alcosa, que celebró sus cultos en la parroquia de los Desamparados con motivo de su 25 aniversario fundacional, o el de la Virgen de la Divina Gracia de Padre Pío, que recibió grandes ofrendas florales durante toda la jornada.

Las Glorias también tuvieron su presencia, como la Pura y Limpia en el día de su festividad y en la clausura de sus cultos por el 25 aniversario de su coronación, con un montaje que tuvo como fondo a San Juan Pablo II, el Papa que rezó ante esta imagen en Sevilla. También destacó el primer besamanos de la Pastora de Santa Marina coronada en diciembre, el de Montemayor en San Juan de la Palma, el de la Virgen de la Aurora de la Orden Tercera, la Virgen de la Salud del Sol o el de la Virgen del Carmen del Puente de Triana, que se mostró sentada ante el cuadro de su capilla.