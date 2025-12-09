Suscríbete a
besamanos

Sevilla, nuevamente rendida ante la Inmaculada

Más de una veintena de besamanos se celebraron en la ciudad en una de sus fiestas más importantes

Mano de la Virgen de las Tristezas de la Vera Cruz
Mano de la Virgen de las Tristezas de la Vera Cruz m. j. r. rechi
La Inmaculada es un dogma de la iglesia católica que se refiere a la virginidad y pureza de la Virgen María desde el primer instante de su existencia. La madre del Señor fue concebida sin pecado original; desde su concepción estuvo libre de toda ... mancha de pecado. La ciudad de Sevilla defendió este dogma incluso antes de que fuera proclamado oficialmente por la Santa Sede.

